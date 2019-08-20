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20 августа 2019, вторник, 16:50 47
Мир 2019-08-20T17:16:03+03:00
Українські Новини
Забастовки в Ryanair: в сентябре под угрозой срыва оказались сотни рейсов

Забастовки в Ryanair: в сентябре под угрозой срыва оказались сотни рейсов

Ryanair. Фото: faceboоk.com/airportboryspil
Ryanair. Фото: faceboоk.com/airportboryspil

В сентябре рейсы крупнейшего лоукост-авиаперевозчика Европы компании Ryanair (Ирландия), который ранее поднял цены на багаж и приоритетную посадку, могут быть отменены из-за забастовки пилотов.

Об этом говорится в сообщении на странице Aviastop в социальной сети Facebook.

"У вас есть билеты на Ryanair с вылетом в ближайшее время? Тогда готовьтесь к возможным неприятным сюрпризам... Похоже анонсированные забастовки пилотов Ryanair в Европе таки состоится! Профсоюзу не удалось договориться с руководством авиакомпании и та грозит подать в суд на профсоюз пилотов. Под угрозой - отмена сотен рейсов", - говорится в нем.

Отмечается, что бастовать пилоты из баз Ryanair по всей Европе, в основном на выходные, когда есть наибольший спрос на авиаперелеты.

Когда будут проходить забастовки:

  • базы в Испании - 1, 6-8, 13-15, 20-22, 27-29 сентября,
  • базы в Великобритании и Ирландии: 22-23 августа, 2-4 сентября,
  • базы в Португалии: 21-25 августа.

Основным требованием пилотов Ryanair является повышение зарплаты.

Как сообщали Українські Новини, в марте АМКУ открыл дело против МАУ, Ryanair и Wizz Air из-за повышения цен на провоз ручной клади.

Ранее авиакомпания Ryanair также ограничил бесплатный провоз ручной клади.

Больше новостей о: Ryanair Пилоты авиарейсы забастовка авиакомпании Отмена рейса

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