Забастовки в Ryanair: в сентябре под угрозой срыва оказались сотни рейсов

В сентябре рейсы крупнейшего лоукост-авиаперевозчика Европы компании Ryanair (Ирландия), который ранее поднял цены на багаж и приоритетную посадку, могут быть отменены из-за забастовки пилотов.\r\nОб этом говорится в сообщении на странице Aviastop в социальной сети Facebook.\r\n"У вас есть билеты на Ryanair с вылетом в ближайшее время? Тогда готовьтесь к возможным неприятным сюрпризам... Похоже анонсированные забастовки пилотов Ryanair в Европе таки состоится! Профсоюзу не удалось договориться с руководством авиакомпании и та грозит подать в суд на профсоюз пилотов. Под угрозой - отмена сотен рейсов", - говорится в нем.\r\nОтмечается, что бастовать пилоты из баз Ryanair по всей Европе, в основном на выходные, когда есть наибольший спрос на авиаперелеты.\r\nКогда будут проходить забастовки:\r\n\r\nбазы в Испании - 1, 6-8, 13-15, 20-22, 27-29 сентября,\r\nбазы в Великобритании и Ирландии: 22-23 августа, 2-4 сентября,\r\nбазы в Португалии: 21-25 августа.\r\n\r\nОсновным требованием пилотов Ryanair является повышение зарплаты.\r\nКак сообщали Українські Новини, в марте АМКУ открыл дело против МАУ, Ryanair и Wizz Air из-за повышения цен на провоз ручной клади.\r\nРанее авиакомпания Ryanair также ограничил бесплатный провоз ручной клади.