Забастовки в Ryanair: в сентябре под угрозой срыва оказались сотни рейсов

В сентябре рейсы крупнейшего лоукост-авиаперевозчика Европы компании Ryanair (Ирландия), который ранее поднял цены на багаж и приоритетную посадку, могут быть отменены из-за забастовки пилотов.

Об этом говорится в сообщении на странице Aviastop в социальной сети Facebook.

"У вас есть билеты на Ryanair с вылетом в ближайшее время? Тогда готовьтесь к возможным неприятным сюрпризам... Похоже анонсированные забастовки пилотов Ryanair в Европе таки состоится! Профсоюзу не удалось договориться с руководством авиакомпании и та грозит подать в суд на профсоюз пилотов. Под угрозой - отмена сотен рейсов", - говорится в нем.

Отмечается, что бастовать пилоты из баз Ryanair по всей Европе, в основном на выходные, когда есть наибольший спрос на авиаперелеты.

Когда будут проходить забастовки:

базы в Испании - 1, 6-8, 13-15, 20-22, 27-29 сентября,

базы в Великобритании и Ирландии: 22-23 августа, 2-4 сентября,

базы в Португалии: 21-25 августа.

Основным требованием пилотов Ryanair является повышение зарплаты.

Как сообщали Українські Новини, в марте АМКУ открыл дело против МАУ, Ryanair и Wizz Air из-за повышения цен на провоз ручной клади.

Ранее авиакомпания Ryanair также ограничил бесплатный провоз ручной клади.