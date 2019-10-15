В аеропорту Барселони десятки людей постраждали, сотня рейсів скасована

В аеропорту Барселони El Prat під час акцій протесту прихильників незалежності Каталонії постраждали щонайменше 56 людей, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Pais.

У понеділок Верховний суд Іспанії засудив дев'ятьох лідерів каталонських сепаратистів від 9 до 13 років тюремного ув'язнення за їх участь у референдумі про незалежність у 2017 році. Після цього протестувальники оголосили блокаду аеропорту Барселони.

Спецназівці поліції застосували силу, щоб не допустити натовп на територію аеропорту. Система швидкої медичної допомоги (СЕМ) протягом дня обслуговувала 56 осіб, більшість з них в Терміналі 1, десять з них були доставлені до лікарні. Серед потерпілих - 3 журналістів. Понад сто рейсів довелося скасувати.

Щонайменше три людини були затримані в Каталонії. "Демократична група Цунамі", яка скликала протест, пообіцяла здійснити низку узгоджених дій.

"Ми відпочиваємо, щоб завтра повернутися на вулицю", - йдеться в твіті, який засуджує застосування сили поліцією проти "ненасильницької мобілізації".

Протестувальники в сепаратистському ополоті Жироні палили шини на залізничних коліях, перекривши швидкісне сполучення між Барселоною і Францією.

Як повідомляли Українські Новини, у ході заворушень в Каталонії постраждало понад 50 осіб, 12 було затримано. Раніше в Іспанії заарештували підозрюваного в підготовці замаху на вбивство прем'єр-міністра. Також в Іспанії мільйон активістів відзначили "Національний день Каталонії".