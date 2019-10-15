В аеропорту Барселони десятки людей постраждали, сотня рейсів скасована

В аеропорту Барселони El Prat під час акцій протесту прихильників незалежності Каталонії постраждали щонайменше 56 людей, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Pais.\r\nУ понеділок Верховний суд Іспанії засудив дев'ятьох лідерів каталонських сепаратистів від 9 до 13 років тюремного ув'язнення за їх участь у референдумі про незалежність у 2017 році. Після цього протестувальники оголосили блокаду аеропорту Барселони.\r\nСпецназівці поліції застосували силу, щоб не допустити натовп на територію аеропорту. Система швидкої медичної допомоги (СЕМ) протягом дня обслуговувала 56 осіб, більшість з них в Терміналі 1, десять з них були доставлені до лікарні. Серед потерпілих - 3 журналістів. Понад сто рейсів довелося скасувати.\r\n\r\nCargas y salvas en parking aeropuerto #Barcelona #SentenciaDelProces pic.twitter.com\/G2630xdjGP\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n— Alfonso Congostrina (@alfcongostrina) October 14, 2019\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n.@policia controla y no permiten el acceso a viajeros en aeropuerto Prat #Barcelona #SentenciaDelProces pic.twitter.com\/xphCSwcIMt\r\n— Alfonso Congostrina (@alfcongostrina) October 14, 2019\r\n\r\n\r\n\r\nЩонайменше три людини були затримані в Каталонії. "Демократична група Цунамі", яка скликала протест, пообіцяла здійснити низку узгоджених дій.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n"Ми відпочиваємо, щоб завтра повернутися на вулицю", - йдеться в твіті, який засуджує застосування сили поліцією проти "ненасильницької мобілізації".\r\nПротестувальники в сепаратистському ополоті Жироні палили шини на залізничних коліях, перекривши швидкісне сполучення між Барселоною і Францією.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у ході заворушень в Каталонії постраждало понад 50 осіб, 12 було затримано. Раніше в Іспанії заарештували підозрюваного в підготовці замаху на вбивство прем'єр-міністра. Також в Іспанії мільйон активістів відзначили "Національний день Каталонії".