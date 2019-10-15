У Мінську обговорили порушення бойовиками режиму тиші в районі Золотого і Петровського

Тристороння контактна група (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі обговорила порушення бойовиками режиму тиші в районі Золотого і Петровського.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці прес-секретаря колишнього Президента (1994-2005), представника України в ТКГ Леоніда Кучми Дарки Оліфер в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

На зустрічі ТКГ українська сторона зазначила, що всупереч "мінським домовленостями" бойовики порушують режим тиші вздовж всієї лінії зіткнення, в тому числі і в районі Золотого і Петровського.

Українська сторона зазначила, що розведення військ поблизу цих населених пунктів може відбутися тільки за умови дотримання 7 денного режиму тиші на цих ділянках.

Однак бойовики не відводять від лінії зіткнення важку артилерію і розміщують на передовій танки і міномети.

Окремо українська сторона підкреслила необхідність роззброєння підконтрольних бойовикам населених пунктів Кальміуське, Новоазовськ, Саханка, Кумачово.

Також учасники контактної групи наголосили, що бойовики не пускають представників спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) до непідконтрольних Україні ділянок російсько-українського кордону.

Крім того, гуманітарна підгрупа ТКГ працює над звільненням утримуваних осіб.

У підгрупі з соціально-економічних питань українська сторона знову ставила питання про відмову від бойовиків рублевої зони і про повернення української державної і приватної власності, а також відновлення сплати податків в український бюджет.

Як повідомляли Українські Новини, бойовики обстріляли ділянку розведення військ близько Золотого другий раз за тиждень.

Тим часом голова комітету нацбезпеки заявив, що населення двох міст ООС підтримує розведення військ. Також в Золоте відправлені додаткові сили поліції.