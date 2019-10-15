У Мінську обговорили порушення бойовиками режиму тиші в районі Золотого і Петровського

Тристороння контактна група (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі обговорила порушення бойовиками режиму тиші в районі Золотого і Петровського.\r\nПро це йдеться в повідомленні на сторінці прес-секретаря колишнього Президента (1994-2005), представника України в ТКГ Леоніда Кучми Дарки Оліфер в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.\r\nНа зустрічі ТКГ українська сторона зазначила, що всупереч "мінським домовленостями" бойовики порушують режим тиші вздовж всієї лінії зіткнення, в тому числі і в районі Золотого і Петровського.\r\nУкраїнська сторона зазначила, що розведення військ поблизу цих населених пунктів може відбутися тільки за умови дотримання 7 денного режиму тиші на цих ділянках.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nОднак бойовики не відводять від лінії зіткнення важку артилерію і розміщують на передовій танки і міномети.\r\nОкремо українська сторона підкреслила необхідність роззброєння підконтрольних бойовикам населених пунктів Кальміуське, Новоазовськ, Саханка, Кумачово.\r\nТакож учасники контактної групи наголосили, що бойовики не пускають представників спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) до непідконтрольних Україні ділянок російсько-українського кордону.\r\nКрім того, гуманітарна підгрупа ТКГ працює над звільненням утримуваних осіб.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nУ підгрупі з соціально-економічних питань українська сторона знову ставила питання про відмову від бойовиків рублевої зони і про повернення української державної і приватної власності, а також відновлення сплати податків в український бюджет.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, бойовики обстріляли ділянку розведення військ близько Золотого другий раз за тиждень.\r\nТим часом голова комітету нацбезпеки заявив, що населення двох міст ООС підтримує розведення військ. Також в Золоте відправлені додаткові сили поліції.