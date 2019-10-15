Нову дату розведення сил в Мінську не погодили

На переговорах Контактної групи в Мінську у вівторок, 15 жовтня, не змогли узгодити нові терміни розведення військ на Донбасі. Про це повідомив за підсумками зустрічі спецпредседателя ОБСЄ Мартін Сайдик, пише ТАСС.

"Сторони підтвердили необхідність виконання домовленостей з розведення сил. Обговорювалися нові дати і графік розведення. Але домовленостей щодо конкретної дати не досягли", - сказав він.

Сайдик констатував збільшене число обстрілу вздовж лінії зіткнення на Донбасі.

"Не можу позитивно оцінити дотримання режиму припинення вогню, кількість порушень значно зросла", - сказав він.

У свою чергу, повпред РФ Борис Гризлов звинуватив Україну в зриві розведення сил і засобів на Донбасі, узгоджене 1 жовтня.

"На минулій зустрічі контактна група погодила графік розведення сил в Петровському і Золотом. Процес повинен був початися 7 жовтня. Однак київська сторона відмовилася починати розведення. Відповідно, збройні сили Донбасу були змушені залишитися на колишніх позиціях. Спроби почати розведення в наступні дні також були зірвані з боку Києва", - сказав Гризлов.

При цьому він не згадав про умови для розведення сил - відсутності обстрілу сім діб.

Раніше Українські Новини писали, як буде проходити процес розведення військ і що буде з мирним населенням. Тим часом у Золотому-4 і Катериновке за безпека громадян під час розведення військ поручилася поліція. У той же час, голова комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич (фракція "Слуга народу") заявив, що жителі Золотого в Луганській області та Петровського в Донецькій області підтримують розведення військ після того, як військові бойовики обстріляли на ділянці розведення військ під Луганськом.