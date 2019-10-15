За вісім місяців 2019 імпорт товарів перевищив експорт майже на $6 млн

У січні-серпні 2019 року імпорт товарів перевищив експорт на 5 842,7 млн доларів.\r\nПро це повідомила Державна служба статистики, передають Українські Новини.\r\nПротягом січня-серпня від'ємне сальдо торгівлі товарами погіршилося на 836,3 млн доларів порівняно з січнем-серпнем 2018 року (січень-серпень 2018 року від'ємне сальдо становило 5 006,4 млн доларів).\r\nЕкспорт товарів у січні-серпні 2019 року становив 33 030,4 млн доларів, при цьому він збільшився на 6,9% порівняно з січнем-серпнем 2018 року.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nІмпорт товарів у січні-серпні 2019 року становив 38 873,1 млн. доларів, збільшившись на 8,2%.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, від'ємне сальдо зовнішньої торгівлі товарами за перше півріччя погіршився.\r\nТакож у січні-травні 2019 року імпорт товарів перевищив експорт на 2 633,5 млн. доларів.