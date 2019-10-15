За вісім місяців 2019 імпорт товарів перевищив експорт майже на $6 млн

У січні-серпні 2019 року імпорт товарів перевищив експорт на 5 842,7 млн доларів.

Про це повідомила Державна служба статистики, передають Українські Новини.

Протягом січня-серпня від'ємне сальдо торгівлі товарами погіршилося на 836,3 млн доларів порівняно з січнем-серпнем 2018 року (січень-серпень 2018 року від'ємне сальдо становило 5 006,4 млн доларів).

Експорт товарів у січні-серпні 2019 року становив 33 030,4 млн доларів, при цьому він збільшився на 6,9% порівняно з січнем-серпнем 2018 року.

Імпорт товарів у січні-серпні 2019 року становив 38 873,1 млн. доларів, збільшившись на 8,2%.

Як повідомляли Українські Новини, від'ємне сальдо зовнішньої торгівлі товарами за перше півріччя погіршився.

Також у січні-травні 2019 року імпорт товарів перевищив експорт на 2 633,5 млн. доларів.