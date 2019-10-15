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15 жовтня 2019, вівторок, 17:23 13
Політика 2019-10-15T19:15:02+03:00
Українські Новини
Лукаш просить ДБР розслідувати можливе незаконне призначення Рябошапкою двох своїх заступників

Лукаш просить ДБР розслідувати можливе незаконне призначення Рябошапкою двох своїх заступників

Олена Лукаш
Олена Лукаш

Колишній міністр юстиції Олена Лукаш просить Державне бюро розслідувань почати розслідувати можливе незаконне призначення генеральним прокурором Русланом Рябошапкою своїми заступниками Віталія Касько та Віктора Чумака.

Про це йдеться в повідомленні Лукаш в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Це заява про скоєння вами (Рябошапкою) і вашими заступниками злочину. Ви, минаючи передбачений законом порядок призначення прокурорів, призначили двох своїх заступників. А це - грубе порушення. Це дії, відповідальність за які передбачена кримінальним кодексом", - написала вона.

Зокрема, Лукаш повідомила, що Касько і Чумак не складали кваліфікаційні іспити і не проходили навчання.

Екс-міністр юстиції вимагає внести дії Рябошапки до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 353 (самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи) та ст. 365 (перевищення повноважень працівником правоохоронного органу) Кримінального кодексу.

"І це - гідне наслідування (колишньому Президенту Петру) Порошенко, який точно так само, минаючи конкурс і процедури, похапцем призначив членів Вищої ради правосуддя в останні дні своєї каденції", - зазначила Лукаш.

Як повідомляли Українські Новини, Рябошапка діяльність Луценка на посаді Генпрокурора не перевіряє.

Тим часом Рябошапка переслідує Лукаш за дослідження з євроінтеграції.

Раніше Портнов дав Рябошапку 1 робочий день, щоб звільнити слідчого у справі Лукаш, який "відмив" 154 млн гривень.

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