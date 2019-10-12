Рябошапка преследует Лукаш за исследования по евроинтеграции

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка преследует бывшего министра юстиции Елену Лукаш за ее исследование по европейской интеграции.

Об этом Лукаш написала на своей странице в соцсети Facebook.

"Это дело о хищении группой неизвестных мне, но при этом моих "соучастников" 2,5 млн гривен, выделенных госбюджетом на исследования по евроинтеграции", - сообщила Лукаш.

Экс-министр юстиции назвала дело липовым и заявила, что фабриковалось оно для того, чтобы оправдать имущественные санкции, введенные в ЕС в ее отношении, по просьбе выгодополучателей майдана.

"Я ждала суда. Но при режиме Порошенко. А дождалась при Зеленском. Генпрокурор Рябошапка решился реанимировать порохоботский мусор", - написала Лукаш.

Как сообщали Українські Новини, Портнов дал Рябошапке один рабочий день, чтоб уволить следователя по делу Лукаш, который "отмыл" 154 млн гривен. Ранее следователь по делу Лукаш задекларировал 154 млн доходов.

Тем временем совет ЕС снял санкции с Елены Лукаш и Сергея Клюева, и продлил против Виктора Януковича.