Рябошапка преследует Лукаш за исследования по евроинтеграции

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка преследует бывшего министра юстиции Елену Лукаш за ее исследование по европейской интеграции.\r\nОб этом Лукаш написала на своей странице в соцсети Facebook.\r\n"Это дело о хищении группой неизвестных мне, но при этом моих "соучастников" 2,5 млн гривен, выделенных госбюджетом на исследования по евроинтеграции", - сообщила Лукаш.\r\nЭкс-министр юстиции назвала дело липовым и заявила, что фабриковалось оно для того, чтобы оправдать имущественные санкции, введенные в ЕС в ее отношении, по просьбе выгодополучателей майдана.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n"Я ждала суда. Но при режиме Порошенко. А дождалась при Зеленском. Генпрокурор Рябошапка решился реанимировать порохоботский мусор", - написала Лукаш.\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, Портнов дал Рябошапке один рабочий день, чтоб уволить следователя по делу Лукаш, который "отмыл" 154 млн гривен. Ранее следователь по делу Лукаш задекларировал 154 млн доходов.\r\nТем временем совет ЕС снял санкции с Елены Лукаш и Сергея Клюева, и продлил против Виктора Януковича.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n