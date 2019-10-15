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15 жовтня 2019, вівторок, 15:10 8
Економіка 2019-10-15T17:00:03+03:00
Українські Новини
Закриття справи про банкрутство "Центренерго" залишили в силі

Закриття справи про банкрутство "Центренерго" залишили в силі

Північний апеляційний господарський суд залишив у силі рішення Господарського суду Києва про закриття справи про банкрутство державної енергогенеруючої компанії "Центренерго".

Про це Українським Новинам повідомила представник комітету кредиторів Інна Корнаухова.

"Сьогодні відмовили в задоволенні апеляційних скарг кредиторів, на рішення Госпсуду Києва від 19 серпня, яким була закрита процедура банкрутства "Центренерго", - повідомляла вона.

Також Корнаухова повідомила, що комітет кредиторів має намір оскаржити це рішення в касаційному порядку, після отримання повного тексту постанови суду.

Як повідомляли Українські Новини, Північний апеляційний господарський суд відновив процедуру банкрутства "Центренерго".

Тим часом "Центренерго" відмовилося надати інформацію про договори закупівлі вугілля.

Раніше комітет кредиторів вирішив почати санацію найбільшої державної енергокомпанії "Центренерго".

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