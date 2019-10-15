Закриття справи про банкрутство "Центренерго" залишили в силі

Північний апеляційний господарський суд залишив у силі рішення Господарського суду Києва про закриття справи про банкрутство державної енергогенеруючої компанії "Центренерго".\r\nПро це Українським Новинам повідомила представник комітету кредиторів Інна Корнаухова.\r\n"Сьогодні відмовили в задоволенні апеляційних скарг кредиторів, на рішення Госпсуду Києва від 19 серпня, яким була закрита процедура банкрутства "Центренерго", - повідомляла вона.\r\nТакож Корнаухова повідомила, що комітет кредиторів має намір оскаржити це рішення в касаційному порядку, після отримання повного тексту постанови суду.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Північний апеляційний господарський суд відновив процедуру банкрутства "Центренерго".\r\nТим часом "Центренерго" відмовилося надати інформацію про договори закупівлі вугілля.\r\nРаніше комітет кредиторів вирішив почати санацію найбільшої державної енергокомпанії "Центренерго".