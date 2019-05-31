Комитет кредиторов решил начать санацию крупнейшей государственной энергокомпании "Центрэнерго"

Комитет кредиторов энергогенерирующей компании "Центрэнерго" решил начать санацию предприятия, как ранее и завлял арбитражный управляющий.

Об этом Українським Новинам сообщил арбитражный управляющий "Центрэнерго" Евгений Луговской.

По его словам, решение комитета кредиторов должен будет утвердить суд.

"Комитет кредиторов принял решение о переходе в следующую стадию процедуры банкротства - санацию", - сказал Луговской.

На заседании присутствовали 2 члена комитета кредиторов - представители компаний "Транснова" и "Баланс Групп", а также представители Фонда государственного имущества и Министерства юстиции.

Один из кредиторов заявил в ходе заседания, что у него есть информация о хищениях на предприятии.

В результате комитет кредиторов поручил арбитражному управляющему глубже изучить информацию о финансовом состоянии должника, информация о хищениях была принята к сведению, присутствующие порекомендовали этому кредитору обратиться в правоохранительные органы.

Луговской не уточнил подробности об информации по хищениям.

В 2017 году комитет кредиторов уже принимал решения о целесообразности введения санации "Центрэнерго", но ходатайство в суд тогда направлено не было.

В мае специализированная антикоррупционная прокуратура начала расследовать возможную причастность бывшего Президента Петра Порошенко к коррупции в энергогенерирующей компании "Центрэнерго" по обращению экс-депутата Верховной Рады Дмитрия Крючкова.

В заявлении отмечалось, что должностные лица и члены наблюдательного совета "Центрэнерго" совместно с должностными лицами ФГИ и рядом должностных лиц органов госвласти, используя свои служебные полномочия и статус, распределили ключевые должности в органах правления и набсовета "Центрэнерго" с целью хищения средств компании, контрольный пакет акций которой принадлежит государству.

Заявитель утверждал, что действия указанной группы лиц координировались депутатом Верховной Рады, первым заместителем председателя фракции "Блок Петра Порошенко" Игорем Кононенко и бывшим Президентом Петром Порошенко.

Также должностные лица "Центрэнерго" подозреваются в закупке угля по завышенной стоимости, в том числе используя фиктивные предприятия.

Защита Порошенко в свою очередь потребовала открыть дело против Крючкова за заведомо ложное сообщение о преступлении.

В то же время САП обвиняет самого Крючкова в завладении 424 млн гривен средств "Запорожьеоблэнерго" и ряда промышленных предприятий Запорожской области при подписании договоров об уступке права требования долга.

Банкротство "Центрэнерго" было начато еще в 2004 году по заявлению тогда еще госпредприятия "Ровенькиантрацит".

В 2018 году по сравнению с 2017 годом компания, по предварительным данным, сократила чистую прибыль в 3,8 раза, или на 1,392 млрд гривен до 499,127 млн гривен.

В состав "Центрэнерго" входят 3 ТЭС: Углегорская (Донецкая область), Змиевская (Харьковская область) и Трипольская (Киевская область), суммарная проектная мощность которых составляет 7 660 МВт, это около 14% от общей установленной мощности Украины.

78,289% акций компании принадлежит государству в лице Фонда государственного имущества.

Публичное акционерное общество «Центрэнерго» является одним из крупнейших предприятий электроэнергетической отрасли страны и единственной в Украине государственной энергогенерирующей компанией. В общем объеме производства электроэнергии Украины доля компании составляет около 8%.

Как сообщали Українськi Новини, продажу акций "Центрэнерго" отменяли из-за "неправильных документов". Позже Кабмин продлил срок размещения госпакета акций "Центрэнерго".

Тем временем в 2018 "Центрэнерго" сократил прибыль в 3,8 раза до 499 млн гривен.