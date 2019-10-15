Пристайко пропонував віддати третину бюджету на армію, забравши гроші з пенсій і зарплат

Щоб уникнути звинувачень на адресу України у зриві "формули Штайнмайєра", українці повинні бути чесними перед собою з приводу коштів, які можуть призвести до миру.\r\nПро це заявив голова МЗС України Вадим Пристайко на прес-конференції в Брюсселі після участі у слуханнях Комітету Європарламенту у закордонних справах, повідомляє "Страна".\r\nЗа його словами, саме уряд має запропонувати народові найкращі варіанти рішення.\r\n"Ця "формула Штайнмайєра" була вигадана і узгоджена урядами, і вона відрізняється від того, на що Україна погоджувалася раніше. Це болючий компроміс, і ми знаємо, чому кожне сказане слово проти цього. Але разом з цим ми сподіваємося, що можна піти цим шляхом, не заходячи так далеко, щоб це завадило нашому суверенітету і територіальної цілісності більше, ніж вона вже є", – сказав Пристайко.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nВін підкреслив: для того, щоб Україну не звинуватили у зриві цих домовленостей, треба просто бути чесними перед собою і перед своїм народом.\r\n"Якщо ми про щось домовляємося, то, наскільки б болючими не були ці рішення, ми повинні їх виконати, бо це шлях до миру, якого ми можемо досягти в майбутньому. Якщо для народу це прийнятна ціна – ми це робимо. Якщо ні – ми повинні знати про це. Я вже говорив нашим депутатам – якщо вони серйозно до цього ставляться, тоді ми забираємо третину бюджету з пенсій, зарплат, медичного страхування, переводимо це у мобілізацію і в нашу армію і намагаємося захистити себе без мирного процесу. Ці опції всі – перед українським народом. Але уряд має вибрати і запропонувати те, що є найбільш доцільним", – сказав міністр закордонних справ України.\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Пристайко обговорив з кандидатом на посаду Верховного представника ЄС продовження санкцій Росії. Також Пристайко заявив, що прийнятність "формули Штайнмайєра" залежить від редакції двох законів про Донбас.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nТим часом Пристайко назвав "план Б" для "формули Штайнмайєра".