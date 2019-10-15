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15 жовтня 2019, вівторок, 13:59 17
Кабмін 2019-10-15T16:45:03+03:00
Українські Новини
Пристайко пропонував віддати третину бюджету на армію, забравши гроші з пенсій і зарплат

Пристайко пропонував віддати третину бюджету на армію, забравши гроші з пенсій і зарплат

Вадим Пристайко. Скріншот:
Вадим Пристайко. Скріншот: "112 Україна"

Щоб уникнути звинувачень на адресу України у зриві "формули Штайнмайєра", українці повинні бути чесними перед собою з приводу коштів, які можуть призвести до миру.

Про це заявив голова МЗС України Вадим Пристайко на прес-конференції в Брюсселі після участі у слуханнях Комітету Європарламенту у закордонних справах, повідомляє "Страна".

За його словами, саме уряд має запропонувати народові найкращі варіанти рішення.

"Ця "формула Штайнмайєра" була вигадана і узгоджена урядами, і вона відрізняється від того, на що Україна погоджувалася раніше. Це болючий компроміс, і ми знаємо, чому кожне сказане слово проти цього. Але разом з цим ми сподіваємося, що можна піти цим шляхом, не заходячи так далеко, щоб це завадило нашому суверенітету і територіальної цілісності більше, ніж вона вже є", – сказав Пристайко.

Він підкреслив: для того, щоб Україну не звинуватили у зриві цих домовленостей, треба просто бути чесними перед собою і перед своїм народом.

"Якщо ми про щось домовляємося, то, наскільки б болючими не були ці рішення, ми повинні їх виконати, бо це шлях до миру, якого ми можемо досягти в майбутньому. Якщо для народу це прийнятна ціна – ми це робимо. Якщо ні – ми повинні знати про це. Я вже говорив нашим депутатам – якщо вони серйозно до цього ставляться, тоді ми забираємо третину бюджету з пенсій, зарплат, медичного страхування, переводимо це у мобілізацію і в нашу армію і намагаємося захистити себе без мирного процесу. Ці опції всі – перед українським народом. Але уряд має вибрати і запропонувати те, що є найбільш доцільним", – сказав міністр закордонних справ України.

Як повідомляли Українські Новини, Пристайко обговорив з кандидатом на посаду Верховного представника ЄС продовження санкцій Росії. Також Пристайко заявив, що прийнятність "формули Штайнмайєра" залежить від редакції двох законів про Донбас.

Тим часом Пристайко назвав "план Б" для "формули Штайнмайєра".

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