Пристайко обсудил с кандидатом на должность Верховного представителя ЕС продление санкций России

Министр иностранных дел Вадим Пристайко обсудил с кандидатом на должность Верховного представителя Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Хосепом Боррелем продление ЕС санкций к России.\r\nОб этом говорится в сообщении министерства иностранных дел, передают Українськi Новини.\r\nПристайко встретился с Боррелем на полях заседания Совета ЕС по иностранным делам в Люксембурге.\r\nБоррель подтвердил неизменность подходов ЕС по применению санкций в отношении России с целью полного выполнения "минских договоренностей", а также восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nПристайко, в свою очередь, отметил необходимость дальнейшего активного привлечения ЕС к процессу стабилизации ситуации на востоке Украины и проинформировал о подготовке к саммиту в "нормандской формате" на уровне глав государств и правительств.\r\nМинистр также поблагодарил Борреля за четкую позицию в отношении российской агрессии против Украины и восстановления территориальной целостности нашего государства, которые были высказаны кандидатом на должность верховного представителя ЕС 7 октября в комитете Европейского парламента по иностранным делам во время парламентских слушаний.\r\nСтороны также обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений "Украина - ЕС" и приоритеты ключевых реформ в Украине.\r\nПристайко заверил, что Украина настроена продолжать активную имплементацию внутренних реформ и ценит поддержку ЕС на этом пути.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nОжидается, что Боррель с 1 ноября сменит на посту верховного представителя ЕС Федерику Могерини, которая занимала эту должность последние 5 лет.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Пристайко в понедельник посещает Люксембург для встреч с министрами иностранных дел стран-членов ЕС.Ранее Пристайко заявил о возможном возобновления ж\/д сообщения с Донбассом. Также Пристайко сообщил, что Россия вернет захваченные в Керченском проливе корабли в ближайшее время.