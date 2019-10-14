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14 октября 2019, понедельник, 14:48 216
Внешняя политика 2019-10-14T14:49:44+03:00
Українські Новини
Пристайко обсудил с кандидатом на должность Верховного представителя ЕС продление санкций России

Пристайко обсудил с кандидатом на должность Верховного представителя ЕС продление санкций России

Вадим Пристайко
Вадим Пристайко

Министр иностранных дел Вадим Пристайко обсудил с кандидатом на должность Верховного представителя Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Хосепом Боррелем продление ЕС санкций к России.

Об этом говорится в сообщении министерства иностранных дел, передают Українськi Новини.

Пристайко встретился с Боррелем на полях заседания Совета ЕС по иностранным делам в Люксембурге.

Боррель подтвердил неизменность подходов ЕС по применению санкций в отношении России с целью полного выполнения "минских договоренностей", а также восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.

Пристайко, в свою очередь, отметил необходимость дальнейшего активного привлечения ЕС к процессу стабилизации ситуации на востоке Украины и проинформировал о подготовке к саммиту в "нормандской формате" на уровне глав государств и правительств.

Министр также поблагодарил Борреля за четкую позицию в отношении российской агрессии против Украины и восстановления территориальной целостности нашего государства, которые были высказаны кандидатом на должность верховного представителя ЕС 7 октября в комитете Европейского парламента по иностранным делам во время парламентских слушаний.

Стороны также обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений "Украина - ЕС" и приоритеты ключевых реформ в Украине.

Пристайко заверил, что Украина настроена продолжать активную имплементацию внутренних реформ и ценит поддержку ЕС на этом пути.

Ожидается, что Боррель с 1 ноября сменит на посту верховного представителя ЕС Федерику Могерини, которая занимала эту должность последние 5 лет.

Как сообщали Українськi Новини, Пристайко в понедельник посещает Люксембург для встреч с министрами иностранных дел стран-членов ЕС.


Ранее Пристайко заявил о возможном возобновления ж/д сообщения с  Донбассом

Также Пристайко сообщил, что Россия вернет захваченные в Керченском проливе корабли в ближайшее время. 

Больше новостей о: Санкции против России ЕС Люксембург Вадим Пристайко Хосеп Боррелл

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