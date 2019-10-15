Екс-голова КС Шевчук вимагає негайно відновити його на посаді

У той час як 11 жовтня Окружний адміністративний суд Києва відновив колишнього главу Конституційного Суду Станіслава Шевчука на посаді, він вимагає від КС зробити це негайно. Про це він сказав на брифінгу біля будівлі суду, передають Українські Новини.

Шевчук зазначив, що заніс в секретаріат суду свою заяву з вимогою негайно виконати рішення суду про його поновлення. "Я собі навіть уявити не можу, що КС не виконає рішення суду", - заявив він.

Секретаріат зареєстрував зазначену заяву. Шевчук зазначив, що має намір чекати позитивного рішення КС. Він також підкреслив, що не зустрічався з діючим головою суду Олександром Тупицьким.

Як повідомляли Українські Новини, 14 травня КС висловив недовіру голові суду Шевчуку і звільнив його з посади судді. Серед претензій до нього було те, що він незаконно призначив собі ряд позаштатних радників, політизував роботу суду і тиснув на суддів при розгляді справ.

Шевчук назвав своє звільнення антиконституційним переворотом.