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11 октября 2019, пятница, 15:15 255
Судебная власть 2019-10-11T15:17:02+03:00
Українські Новини
Суд восстановил экс-главу КС Шевчука

Суд восстановил экс-главу КС Шевчука

Станислав Шевчук. Фото: stanislav.shevchuk/Facebook
Станислав Шевчук. Фото: stanislav.shevchuk/Facebook

Окружной административный суд Киева восстановил бывшего главу Конституционного Суда Станислава Шевчука в то время, как ГБР расследует его увольнение.

Об этом написал в социальной сети Facebook адвокат Шевчука Денис Невядомский, передают Українськi Новини.

"Суд удовлетворил иск Станислава Шевчука к КСУ в полном объеме и допустил немедленное исполнение решения в части восстановления Станислава Шевчука в должности судьи и председателя Конституционного Суда Украины", - написал он.

Решение вынесено в пятницу, 11 октября, судьей Андреем Федорчуком. Он отменил постановление КС от 14 мая об увольнении Шевчука и обязал безотлагательно восстановить его как в должности судьи, так и в должности председателя Конституционного Суда.

Как сообщали Українськi Новини, 14 мая КС выразил недоверие главе суда Шевчуку и уволил его с должности судьи. Среди претензий к нему было то, что он незаконно назначил себе ряд внештатных советников, политизировал работу суда и давил на судей при рассмотрении дел.

Шевчук назвал свое увольнение антиконституционным переворотом.

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