Суд восстановил экс-главу КС Шевчука

Окружной административный суд Киева восстановил бывшего главу Конституционного Суда Станислава Шевчука в то время, как ГБР расследует его увольнение.

Об этом написал в социальной сети Facebook адвокат Шевчука Денис Невядомский, передают Українськi Новини.

"Суд удовлетворил иск Станислава Шевчука к КСУ в полном объеме и допустил немедленное исполнение решения в части восстановления Станислава Шевчука в должности судьи и председателя Конституционного Суда Украины", - написал он.

Решение вынесено в пятницу, 11 октября, судьей Андреем Федорчуком. Он отменил постановление КС от 14 мая об увольнении Шевчука и обязал безотлагательно восстановить его как в должности судьи, так и в должности председателя Конституционного Суда.

Как сообщали Українськi Новини, 14 мая КС выразил недоверие главе суда Шевчуку и уволил его с должности судьи. Среди претензий к нему было то, что он незаконно назначил себе ряд внештатных советников, политизировал работу суда и давил на судей при рассмотрении дел.

Шевчук назвал свое увольнение антиконституционным переворотом.