Як вигідно купити машину: в Україні стартували сезонні знижки на автомобілі

Водій Роман кожен день за кермом і не уявляє життя без свого автомобіля. Машину він купив 11 років тому в офіційному салоні. При цьому встиг зробити покупку буквально за кілька днів до того, як курс долара в 2008 році різко підскочив до 8 гривень. Крім того, коли Роман прийшов в автосалон, йому запропонували не нову машину, а ту, яка побувала на тест-драйвах. Ціна була вигідною, і автолюбитель відразу погодився на покупку. Таким чином, йому вдалося отримати майже нову машину і істотно заощадити.

"Цей автомобіль стояв у салоні, і будь-який клієнт мав можливість покататися, щоб зрозуміти ходові характеристики даного автомобіля. Коли я його брав, у нього пробіг був трохи більше 1500 км. На той момент автомобіль при курсі 5 грн/дол. Коштував 127 тисяч гривень, а я його взяв за 120 тисяч гривень. Тобто 7000 гривень – більше тисячі доларів – знижки отримав", – каже Роман.

Роману пощастило, тому що зазвичай такі машини купують самі працівники автосалонів. Але це зовсім не означає, що за нові авто потрібно викладати їх повну вартість. Автомобільні експерти запевняють – знижки є завжди, особливо сезонні.

"Якщо говорити про те, що щоб заощадити максимум грошей для сімейного бюджету, то краще розглядати осінні пропозиції – ближче до листопада, грудня", – радить автомобільний експерт Євген Муджирі.

Виявляється, саме восени автомобільні дилери звільняють свої склади для поставок оновлених моделей. А ще продавці хочуть поліпшити статистику продажів до кінця року. Саме тому в цей період і роблять знижки, які часом досягають 20%!

"Наступного року ці автомобілі будуть старше на рік за документами і, відповідно, вони будуть не такі ліквідні на ринку при подальшому перепродажу. Та й при первинному продажу їх потрібно буде дешевше продати першому покупцеві", – пояснює Муджирі.

А ось старі авто найдешевше коштують взимку, коли в Україні падає попит на цінні покупки. Втім, фахівці застерігають: щоб не купити на вторинному ринку авто "кота в мішку" – наприклад, перефарбовану або биту машину – оглядати її потрібно коли на вулиці світло. При цьому потрібно не забувати торгуватися.

Як повідомляли Українські Новини, ринок українських легковиків зріс в два рази. Також у вересні найпопулярнішою маркою серед українців стала Renault.