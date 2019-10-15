підписатися на розсилку
24.6 25.05
26.85 27.55
˟
  • Новини
  • Економіка
  • Як вигідно купити машину: в Україні стартували сезонні знижки на автомобілі
15 жовтня 2019, вівторок, 08:39 12
Економіка 2019-10-15T08:50:07+03:00
Українські Новини
Як вигідно купити машину: в Україні стартували сезонні знижки на автомобілі

Як вигідно купити машину: в Україні стартували сезонні знижки на автомобілі

Кермо. Фото: pixabay
Кермо. Фото: pixabay

Після того, як влітку українці купили рекордну кількість дорогих авто, з початком осені – у вересні – ринок купівлі-продажу автомобілів пожвавився ще сильніше. Чому українці кинулися купувати автомобілі восени і в який сезон вигідніше робити такі покупки, повідомляє "Сегодня" з посиланням на програму "Ранок з Україною".

Водій Роман кожен день за кермом і не уявляє життя без свого автомобіля. Машину він купив 11 років тому в офіційному салоні. При цьому встиг зробити покупку буквально за кілька днів до того, як курс долара в 2008 році різко підскочив до 8 гривень. Крім того, коли Роман прийшов в автосалон, йому запропонували не нову машину, а ту, яка побувала на тест-драйвах. Ціна була вигідною, і автолюбитель відразу погодився на покупку. Таким чином, йому вдалося отримати майже нову машину і істотно заощадити.

"Цей автомобіль стояв у салоні, і будь-який клієнт мав можливість покататися, щоб зрозуміти ходові характеристики даного автомобіля. Коли я його брав, у нього пробіг був трохи більше 1500 км. На той момент автомобіль при курсі 5 грн/дол. Коштував 127 тисяч гривень, а я його взяв за 120 тисяч гривень. Тобто 7000 гривень – більше тисячі доларів – знижки отримав", – каже Роман.

Роману пощастило, тому що зазвичай такі машини купують самі працівники автосалонів. Але це зовсім не означає, що за нові авто потрібно викладати їх повну вартість. Автомобільні експерти запевняють – знижки є завжди, особливо сезонні.

"Якщо говорити про те, що щоб заощадити максимум грошей для сімейного бюджету, то краще розглядати осінні пропозиції – ближче до листопада, грудня", – радить автомобільний експерт Євген Муджирі.

Виявляється, саме восени автомобільні дилери звільняють свої склади для поставок оновлених моделей. А ще продавці хочуть поліпшити статистику продажів до кінця року. Саме тому в цей період і роблять знижки, які часом досягають 20%!

"Наступного року ці автомобілі будуть старше на рік за документами і, відповідно, вони будуть не такі ліквідні на ринку при подальшому перепродажу. Та й при первинному продажу їх потрібно буде дешевше продати першому покупцеві", – пояснює Муджирі.

А ось старі авто найдешевше коштують взимку, коли в Україні падає попит на цінні покупки. Втім, фахівці застерігають: щоб не купити на вторинному ринку авто "кота в мішку" – наприклад, перефарбовану або биту машину – оглядати її потрібно коли на вулиці світло. При цьому потрібно не забувати торгуватися.

Як повідомляли Українські Новини, ринок українських легковиків зріс в два рази. Також у вересні найпопулярнішою маркою серед українців стала Renault.

Більше новин про: автомобілі Автомобіль купівля автомобілів

Архів
Новини
ДБР засекретило справу про прослуховування Труби 10:05 Документ
Акції МХП продовжують знижуватися 7-й тиждень поспіль і впали за минулий на 2 центи 09:34
В аеропорту Барселони десятки людей постраждали, сотня рейсів скасована 09:29
Смертельне ДТП під Миколаєвом. Фото: ГУНП в Миколаївській області
Смертельна ДТП під Миколаєвом: загинули чотири людини, в тому числі дитина 09:13
США припинили видавати візи російським дипломатам 08:59
більше новин
Марш УПА завершився біля Офісу Президента 17:46
ВП обклеїли портретами загиблих воїнів АТО
"Правий сектор" обклеїв Офіс Президента портретами загиблих воїнів АТО 16:11
Прапор України над Донбасом. Фото:
Фото дня: У небі над окупованим Донбасом з'явився прапор України 21:59
Марш УПА в Києві
Прапори "Правого сектора" і "Нацкорпуса": у Києві проходить марш УПА 15:26
На Покрову в Києві пройдуть два марші: на честь 77-річчя УПА і проти капітуляції 08:20
більше новин
Прапор України над Донбасом. Фото:
Фото дня: У небі над окупованим Донбасом з'явився прапор України 21:59
На Покрову в Києві пройдуть два марші: на честь 77-річчя УПА і проти капітуляції 08:20
Сьогодні 2-га річниця набрання чинності закону про мовні квоти 10:15
В центрі Києва обмежать рух транспорту через футбол і марші: список вулиць 12:03 Доповнено
Гайдемарі Стефанишин-Пайпер. Фото: facebook.com/usdos.ukraine
Американська астронавтка українського походження Стефанишин-Пайпер прибула в Україну 09:10
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok