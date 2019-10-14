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14 октября 2019, понедельник, 08:50 311
Транспорт 2019-10-14T09:09:40+03:00
Українські Новини
Bentley, Rolls-Royce и Lamborghini: летом украинцы купили рекордное количество дорогих авто

Bentley, Rolls-Royce и Lamborghini: летом украинцы купили рекордное количество дорогих авто

Lamborghini Urus. Фото: pixabay.com
Lamborghini Urus. Фото: pixabay.com

Lля продавцов дорогих авто лето 2019 года выдалось очень удачным. Украинцы за три летних месяца купили более ста автомобилей, цена которых перевалила за 200 тысяч долларов. Среди самых дорогих – Bentley Bentayga, Rolls-Royce Phantom, а также Lamborghini Urus.

Об этом сообщает "Auto 24" со ссылкой на данные AUTO-Consulting.

Своих владельцев нашли несколько моделей Rolls-Royce. Среди них представительный "Фантом" и внедорожный "Каллинен", которые стоили от 570 до 670 тысяч долларов.

Так же были проданы несколько Bentley Bentayga и Continental по цене 300-380 тысяч долларов. И даже первый внедорожник от Lamborghini - модель Urus за 300 тысяч долларов.

Этот список дополнил Aston Martin DBS за 380 тысяч долларов. Поэтому на их фоне Range Rover и Porsche Cayenne за 240 тысяч выглядели массовым продуктом.

Как сообщали Українські Новини, физик создал для сына Lamborghini на 3D-принтере за 20 тыс. долларов.

Тем временем в Украину не пустили люксовый Lamborghini Urus за 10 миллионов гривен.

кроме того, рынок украинских легковушек вырос в два раза.

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