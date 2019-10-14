Bentley, Rolls-Royce и Lamborghini: летом украинцы купили рекордное количество дорогих авто

Lля продавцов дорогих авто лето 2019 года выдалось очень удачным. Украинцы за три летних месяца купили более ста автомобилей, цена которых перевалила за 200 тысяч долларов. Среди самых дорогих – Bentley Bentayga, Rolls-Royce Phantom, а также Lamborghini Urus.

Об этом сообщает "Auto 24" со ссылкой на данные AUTO-Consulting.

Своих владельцев нашли несколько моделей Rolls-Royce. Среди них представительный "Фантом" и внедорожный "Каллинен", которые стоили от 570 до 670 тысяч долларов.

Так же были проданы несколько Bentley Bentayga и Continental по цене 300-380 тысяч долларов. И даже первый внедорожник от Lamborghini - модель Urus за 300 тысяч долларов.

Этот список дополнил Aston Martin DBS за 380 тысяч долларов. Поэтому на их фоне Range Rover и Porsche Cayenne за 240 тысяч выглядели массовым продуктом.

Как сообщали Українські Новини, физик создал для сына Lamborghini на 3D-принтере за 20 тыс. долларов.

Тем временем в Украину не пустили люксовый Lamborghini Urus за 10 миллионов гривен.

кроме того, рынок украинских легковушек вырос в два раза.