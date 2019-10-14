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14 жовтня 2019, понеділок, 14:52 21
Зовнішня політика 2019-10-14T16:30:02+03:00
Українські Новини
Пристайко обговорив з кандидатом на посаду Верховного представника ЄС продовження санкцій Росії

Пристайко обговорив з кандидатом на посаду Верховного представника ЄС продовження санкцій Росії

Вадим Пристайко
Вадим Пристайко

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко обговорив з кандидатом на посаду Верховного представника Європейського Союзу із закордонних справ і політики безпеки Хосепом Боррелем продовження ЄС санкцій до Росії.

Про це йдеться в повідомленні міністерства закордонних справ, передають Українські Новини.

Пристайко зустрівся з Боррелем на полях засідання Ради ЄС із закордонних справ у Люксембурзі.

Боррель підтвердив незмінність підходів ЄС щодо застосування санкцій щодо Росії з метою повного виконання "мінських домовленостей", а також відновлення суверенітету і територіальної цілісності України.

Пристайко, в свою чергу, сказав про необхідність подальшого активного залучення ЄС до процесу стабілізації ситуації на сході України та поінформував про підготовку до саміту в "нормандському форматі" на рівні глав держав і урядів.

Міністр також подякував Боррелю за чітку позицію щодо російської агресії проти України і відновлення територіальної цілісності нашої держави, висловлену кандидатом на посаду верховного представника ЄС 7 жовтня в комітеті Європейського парламенту із закордонних справ під час парламентських слухань.

Сторони також обговорили актуальні питання двосторонніх відносин "Україна - ЄС" та пріоритети ключових реформ в Україні.

Пристайко запевнив, що Україна налаштована продовжувати активну імплементацію внутрішніх реформ і цінує підтримку ЄС на цьому шляху.

Очікується, що Боррель з 1 листопада змінить на посту верховного представника ЄС Федерику Могеріні, яка займала цю посаду останні 5 років.

Як повідомляли Українські Новини, Пристайко в понеділок відвідує Люксембург для зустрічей з міністрами закордонних справ країн-членів ЄС.


Раніше Пристайко заявив про можливе відновлення залізничного сполучення з Донбасом.

Також Пристайко повідомив, що Росія поверне захоплені в Керченській протоці кораблі найближчим часом.

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