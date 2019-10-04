Главы МИД Евросоюза встретятся с Пристайко в Люксембурге

Министр иностранных дел Вадим Пристайко 14 октября посетит Люксембург для обсуждения с министрами иностранных дел стран Европейского Союза украинского вопроса.

Об этом представитель Украины при ЕС, посол Украины в Бельгии Николай Точицкий сообщил на своей странице в микроблоге Twitter, передают Українськi Новини.



"Украина - среди приоритетов повестки дня ЕС. При содействии (Верховного представителя ЕС Федерики) Могерини 14.10 на полях Совета министров иностранных дел ЕС состоится обмен мнениями по украинскому вопросу с участием Министра@VPrystaiko", - написал Точицкий.



При этом он высказал благодарность Эстонии и другим государствам - друзьям Украины за последовательную поддержку. Официальная повестка дня встречи европейских министров 14 октября пока не обнародована.



Как сообщали Українськi Новини, Европейская комиссия и Европейская служба внешнего действия рекомендует консульствам стран ЕС и стран Шенгенской зоны не выдавать визы жителям Донецкой и Луганской областей по российским паспортам.



Также вице-президент Европейской комиссии по Энергетическому союзу Марош Шефчович заявил, что следующий раунд трехсторонних переговоров с ЕС и Россией относительно транзита российского газа пройдет 28 октября.