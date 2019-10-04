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04 октября 2019, пятница, 23:00 24
Внешняя политика 2019-10-04T23:00:01+03:00
Українські Новини
Главы МИД Евросоюза встретятся с Пристайко в Люксембурге

Главы МИД Евросоюза встретятся с Пристайко в Люксембурге

Вадим Пристайко. Фото: ОПУ
Вадим Пристайко. Фото: ОПУ

Министр иностранных дел Вадим Пристайко 14 октября посетит Люксембург для обсуждения с министрами иностранных дел стран Европейского Союза украинского вопроса.

Об этом представитель Украины при ЕС, посол Украины в Бельгии Николай Точицкий сообщил на своей странице в микроблоге Twitter, передают Українськi Новини.

"Украина - среди приоритетов повестки дня ЕС. При содействии (Верховного представителя ЕС Федерики) Могерини 14.10 на полях Совета министров иностранных дел ЕС состоится обмен мнениями по украинскому вопросу с участием Министра@VPrystaiko", - написал Точицкий.

При этом он высказал благодарность Эстонии и другим государствам - друзьям Украины за последовательную поддержку. Официальная повестка дня встречи европейских министров 14 октября пока не обнародована.

Как сообщали Українськi Новини, Европейская комиссия и Европейская служба внешнего действия рекомендует консульствам стран ЕС и стран Шенгенской зоны не выдавать визы жителям Донецкой и Луганской областей по российским паспортам.

Также вице-президент Европейской комиссии по Энергетическому союзу Марош Шефчович заявил, что следующий раунд трехсторонних переговоров с ЕС и Россией относительно транзита российского газа пройдет 28 октября.

Больше новостей о: Европейский союз Люксембург Вадим Пристайко Украина-Люксембург

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