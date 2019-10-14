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14 жовтня 2019, понеділок, 14:12 11
Суспільство 2019-10-14T16:45:01+03:00
Українські Новини
Посольство США закликає українців провести День захисників України без насильства

Посольство США закликає українців провести День захисників України без насильства

Посольство США в Києві. Фото: joinfo.ua
Посольство США в Києві. Фото: joinfo.ua

Посольство США в Україні (Київ) бажає українцям провести День захисників України без насильства з повагою до героїв.

Про це посольство написало у своєму мікроблозі Twitter, передають Українські Новини.

"Бажаємо українському народу мирного і безпечного Дня захисника України, вільного від насильства, з повагою до героїв", - йдеться в повідомленні.

За даними Національної поліції, 14 жовтня з нагоди святкування Дня захисника України заплановано проведення 448 масових заходів, у яких очікується участь понад 200 тис. громадян, найбільш численні заходи очікуються в Києві.

Як повідомляли Українські Новини, у центрі Києва з 14:00 понеділка буде перекрито рух транспорту у зв'язку з масовими акціями.

У понеділок у Києві пройдуть марші націоналістів "Захистимо українську землю" і противників надання Донбасу особливого статусу "Ні капітуляції".

1,5 тис. поліцейських і нацгвардійцйв забезпечують правопорядок у День захисника України в Києві.


Тим часом Президент Володимир Зеленський закликав українців у День захисника не піддаватися на провокації.

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