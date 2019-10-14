Посольство США закликає українців провести День захисників України без насильства

Посольство США в Україні (Київ) бажає українцям провести День захисників України без насильства з повагою до героїв.\r\nПро це посольство написало у своєму мікроблозі Twitter, передають Українські Новини.\r\n"Бажаємо українському народу мирного і безпечного Дня захисника України, вільного від насильства, з повагою до героїв", - йдеться в повідомленні.\r\nЗа даними Національної поліції, 14 жовтня з нагоди святкування Дня захисника України заплановано проведення 448 масових заходів, у яких очікується участь понад 200 тис. громадян, найбільш численні заходи очікуються в Києві.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у центрі Києва з 14:00 понеділка буде перекрито рух транспорту у зв'язку з масовими акціями.\r\nУ понеділок у Києві пройдуть марші націоналістів "Захистимо українську землю" і противників надання Донбасу особливого статусу "Ні капітуляції".\r\n1,5 тис. поліцейських і нацгвардійцйв забезпечують правопорядок у День захисника України в Києві.Тим часом Президент Володимир Зеленський закликав українців у День захисника не піддаватися на провокації.