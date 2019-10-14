Активисты 14 октября проведут Марш защитника Маркива

Сегодня, 14 октября состоится Марш защитника Украины Виталия Маркива.\r\nАктивисты, волонтеры, бойцы и побратимы Виталия Маркива, незаконно удерживаемого и осужденного в Италии бойца Нацгвардии Украины, соберутся на Марш защитника Украины Виталия Маркива.\r\nУчастники передадут обращение в Министерство иностранных дел по состоянию "дела Маркива" и будут требовать активизации процесса его освобождения.\r\nДалее будет сформирована колонна, которая отправится в посольство Италии (ул. Ярославов Вал, 32Б).\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nТам пройдет вторая часть акции и передача обращения с призывом к итальянским властям об освобождении Виталия Маркива.\r\nНачало акции запланировано на 11:00 на Михайловской площади.\r\nКак сообщали Українські Новини, суд города Павиа (Италия) приговорил к 24 годам лишения свободы военнослужащего Национальной гвардии Виталия Маркива, обвиняемого в причастности к убийству итальянского фотокорреспондента Андреа Рокелли на Донбассе.\r\nПосле чего Президент Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Италии Джузеппе Конте вынесенный украинскому военному Виталию Маркиву приговор и санкции против России.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n