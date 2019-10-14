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14 октября 2019, понедельник, 08:00 70
Общество 2019-10-14T08:39:26+03:00
Українські Новини
Активисты 14 октября проведут Марш защитника Маркива

Активисты 14 октября проведут Марш защитника Маркива

Виталий Маркив. Фото: Радио Свобода
Виталий Маркив. Фото: Радио Свобода

Сегодня, 14 октября состоится Марш защитника Украины Виталия Маркива.

Активисты, волонтеры, бойцы и побратимы Виталия Маркива, незаконно удерживаемого и осужденного в Италии бойца Нацгвардии Украины, соберутся на Марш защитника Украины Виталия Маркива.

Участники передадут обращение в Министерство иностранных дел по состоянию "дела Маркива" и будут требовать активизации процесса его освобождения.

Далее будет сформирована колонна, которая отправится в посольство Италии (ул. Ярославов Вал, 32Б).

Там пройдет вторая часть акции и передача обращения с призывом к итальянским властям об освобождении Виталия Маркива.

Начало акции запланировано на 11:00 на Михайловской площади.

Как сообщали Українські Новини, суд города Павиа (Италия) приговорил к 24 годам лишения свободы военнослужащего Национальной гвардии Виталия Маркива, обвиняемого в причастности к убийству итальянского фотокорреспондента Андреа Рокелли на Донбассе.

После чего Президент Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Италии Джузеппе Конте вынесенный украинскому военному Виталию Маркиву приговор и санкции против России.

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