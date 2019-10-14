Міністру Скалецькій призначили чотирьох радників

Олексій Яременко, Віктор Ляшко, Матвій Хренов, Серго Кітіашвілі призначені радниками міністра охорони здоров'я Зоряни Скалецької, після того, як вона вже представила сімох радників.\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства охорони здоров'я України.\r\n"Міністерство охорони здоров’я неухильно продовжує курс перетворень у системі охорони здоров’я. Ми втілюємо розпочаті реформи, та плануємо зробити серйозну роботу над помилками впроваджених змін", – зазначила Скалецька\r\nДо команди реформаторів Міністерство охорони здоров'я України долучились українські та іноземні фахівці.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nРадникам Скалецької стали:\r\n\r\nОлексій Яременко в статусі радника міністра. Заступника керівника проекту USAID за напрямком підтримки реформи охорони здоров’я.\r\nВіктор Ляшко в статусі радника міністра. Експерта з 20 річним досвідом за напрямком розбудови системи громадського здоров’я.\r\nМатвій Хренов в статусі радника міністра. Консультанта НСЗУ з питань стратегічного розвитку мережі надавачів медичних послуг.\r\nСерго Кітіашвілі в статусі радника міністра. Фахівця з питань європейської інтеграції.\r\n\r\nЗазначається, що команда радників зосередить свою увагу на продовженні реформ, програмі державних гарантій, системі громадського здоров’я, фармполітиці, запровадженні лікарського самоврядування.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, в Україні планують скасувати медичні довідки.\r\nТим часом Скалецька задекларувала 2 квартири і дачний будиночок в Києві та 409 тис. доходів.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n