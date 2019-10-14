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14 жовтня 2019, понеділок, 12:30 15
Кабмін 2019-10-14T13:45:02+03:00
Українські Новини
Міністру Скалецькій призначили чотирьох радників

Міністру Скалецькій призначили чотирьох радників

Зоряна Скалецька. Фото: МОЗ
Зоряна Скалецька. Фото: МОЗ

Олексій Яременко, Віктор Ляшко, Матвій Хренов, Серго Кітіашвілі призначені радниками міністра охорони здоров'я Зоряни Скалецької, після того, як вона вже представила сімох радників.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства охорони здоров'я України.

"Міністерство охорони здоров’я неухильно продовжує курс перетворень у системі охорони здоров’я. Ми втілюємо розпочаті реформи, та плануємо зробити серйозну роботу над помилками впроваджених змін", – зазначила Скалецька

До команди реформаторів Міністерство охорони здоров'я України долучились українські та іноземні фахівці.

Радникам Скалецької стали:

  • Олексій Яременко в статусі радника міністра. Заступника керівника проекту USAID за напрямком підтримки реформи охорони здоров’я.
  • Віктор Ляшко в статусі радника міністра. Експерта з 20 річним досвідом за напрямком розбудови системи громадського здоров’я.
  • Матвій Хренов в статусі радника міністра. Консультанта НСЗУ з питань стратегічного розвитку мережі надавачів медичних послуг.
  • Серго Кітіашвілі в статусі радника міністра. Фахівця з питань європейської інтеграції.

Зазначається, що команда радників зосередить свою увагу на продовженні реформ, програмі державних гарантій, системі громадського здоров’я, фармполітиці, запровадженні лікарського самоврядування.

Як повідомляли Українські Новини, в Україні планують скасувати медичні довідки.

Тим часом Скалецька задекларувала 2 квартири і дачний будиночок в Києві та 409 тис. доходів.

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