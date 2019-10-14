Міністру Скалецькій призначили чотирьох радників

Олексій Яременко, Віктор Ляшко, Матвій Хренов, Серго Кітіашвілі призначені радниками міністра охорони здоров'я Зоряни Скалецької, після того, як вона вже представила сімох радників.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства охорони здоров'я України.

"Міністерство охорони здоров’я неухильно продовжує курс перетворень у системі охорони здоров’я. Ми втілюємо розпочаті реформи, та плануємо зробити серйозну роботу над помилками впроваджених змін", – зазначила Скалецька

До команди реформаторів Міністерство охорони здоров'я України долучились українські та іноземні фахівці.

Радникам Скалецької стали:

Олексій Яременко в статусі радника міністра. Заступника керівника проекту USAID за напрямком підтримки реформи охорони здоров’я.

Віктор Ляшко в статусі радника міністра. Експерта з 20 річним досвідом за напрямком розбудови системи громадського здоров’я.

Матвій Хренов в статусі радника міністра. Консультанта НСЗУ з питань стратегічного розвитку мережі надавачів медичних послуг.

Серго Кітіашвілі в статусі радника міністра. Фахівця з питань європейської інтеграції.

Зазначається, що команда радників зосередить свою увагу на продовженні реформ, програмі державних гарантій, системі громадського здоров’я, фармполітиці, запровадженні лікарського самоврядування.

Як повідомляли Українські Новини, в Україні планують скасувати медичні довідки.

Тим часом Скалецька задекларувала 2 квартири і дачний будиночок в Києві та 409 тис. доходів.