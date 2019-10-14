Bentley, Rolls-Royce і Lamborghini: влітку українці купили рекордну кількість дорогих авто

Lля продавців дорогих авто літо 2019 року видалося дуже вдалим. Українці за три літніх місяці купили понад сотню автомобілів, ціна яких перевалила за 200 тисяч доларів. Серед найдорожчих – Bentley Bentayga, Rolls-Royce Phantom, а також Lamborghini Urus.

Про це повідомляє "Auto 24" з посиланням на дані AUTO-Consulting.

Своїх власників знайшли кілька моделей Rolls-Royce. Серед них представницький "Фантом" і позашляховий "Каллінен", які коштували від 570 до 670 тисяч доларів.

Так само були продані кілька Bentley Bentayga і Continental за ціною 300-380 тисяч доларів. І навіть перший позашляховик Lamborghini - модель Urus за 300 тисяч доларів.

Цей список доповнив Aston Martin DBS за 380 тисяч доларів. Тому на їх фоні Range Rover і Porsche Cayenne за 240 тисяч виглядали масовим продуктом.

Як повідомляли Українські Новини, фізик створив для сина Lamborghini на 3D-принтері за 20 тис. доларів.

Тим часом в Україну не пустили люксовий Lamborghini Urus за 10 мільйонів гривень.

крім того, ринок українських легковиків виріс в два рази.