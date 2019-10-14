підписатися на розсилку
24.6 25.05
26.85 27.55
˟
14 жовтня 2019, понеділок, 08:50 17
Транспорт 2019-10-14T11:00:01+03:00
Українські Новини
Bentley, Rolls-Royce і Lamborghini: влітку українці купили рекордну кількість дорогих авто

Bentley, Rolls-Royce і Lamborghini: влітку українці купили рекордну кількість дорогих авто

Lamborghini Urus. Фото: pixabay.com
Lamborghini Urus. Фото: pixabay.com

Lля продавців дорогих авто літо 2019 року видалося дуже вдалим. Українці за три літніх місяці купили понад сотню автомобілів, ціна яких перевалила за 200 тисяч доларів. Серед найдорожчих – Bentley Bentayga, Rolls-Royce Phantom, а також Lamborghini Urus.

Про це повідомляє "Auto 24" з посиланням на дані AUTO-Consulting.

Своїх власників знайшли кілька моделей Rolls-Royce. Серед них представницький "Фантом" і позашляховий "Каллінен", які коштували від 570 до 670 тисяч доларів.

Так само були продані кілька Bentley Bentayga і Continental за ціною 300-380 тисяч доларів. І навіть перший позашляховик Lamborghini - модель Urus за 300 тисяч доларів.

Цей список доповнив Aston Martin DBS за 380 тисяч доларів. Тому на їх фоні Range Rover і Porsche Cayenne за 240 тисяч виглядали масовим продуктом.

Як повідомляли Українські Новини, фізик створив для сина Lamborghini на 3D-принтері за 20 тис. доларів.

Тим часом в Україну не пустили люксовий Lamborghini Urus за 10 мільйонів гривень.

крім того, ринок українських легковиків виріс в два рази.

Більше новин про: Lamborghini Rolls-Royce Bentley автомобілі

Архів
Новини
У Польщі правляча партія здобула перемогу, поліпшивши показник минулих виборів 10:49
Публікація розмови з Трампом вберегла Зеленського від ще більших проблем. - екс-посол у США 10:21
ДТП з маршруткою у Києві. Фото: Інформатор
У Києві маршрутка знесла стовп: зупинено рух тролейбусів 09:52
Гайдемарі Стефанишин-Пайпер. Фото: facebook.com/usdos.ukraine
Американська астронавтка українського походження Стефанишин-Пайпер прибула в Україну 09:10
Bentley, Rolls-Royce і Lamborghini: влітку українці купили рекордну кількість дорогих авто 08:50
більше новин
Інформація про зловживання в Бурштинському енергоострові недостовірна, – ДТЕК 15:53
Світові тютюнові компанії заговорили про можливе закриття виробництва в Україні, - ЗМІ 13:23
Повернення "Криворіжсталі" та "Укртелекому" до держвласності недоцільне, - ЗМІ 14:09
Імпорт електроенергії з Росії знищить вітчизняну вугільну галузь, - екс-міністр 11:29
Сергій Пашинський. Фото: antikor.com.ua
Пашинський оскаржив свій арешт 12:13
більше новин
У Києві патрульні затримали чоловіків зі зброєю та вибухівкою 09:15
Прапор України над Донбасом. Фото:
Фото дня: У небі над окупованим Донбасом з'явився прапор України 21:59
Сергій Пашинський. Фото: antikor.com.ua
Пашинський оскаржив свій арешт 12:13
Сьогодні 2-га річниця набрання чинності закону про мовні квоти 10:15
Пристайко вважає непотрібним спілкування з Лавровим 16:52
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok