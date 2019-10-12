Физик создал для сына Lamborghini на 3D-принтере за 20 тыс. долларов

Физик из Колорадо Стерлинг Бэкус по просьбе 11-летнего сына, которому в видеоигре понравилась гоночная машина, напечатал Lamborghini Aventador на 3D-принтере.

Главный научный сотрудник KMLabs в Боулдере Стерлинг Бэкус и его сын окрестили проект "Interceptor" (Перехватчик), бюджет сборки автомобиля составил около 20 тыс. долларов, пишет "Технот".

Бэкус нашел чертежи элементов кузова в онлайн-сообществе дизайна GrabCAD и адаптировал их для 3D-печати. Физик использовал двигатель LS1 V8 от Chevrolet Corvette и собрал вручную стальное шасси.

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Для печати Стерлинг Бэкус использовал настольный 3D-принтер Creality CR-10 105, который он приобрел на Amazon за 900 долларов. Однако при сборке кузова возникла проблема: детали из пластика для 3D-печати плавились на солнце. Поэтому Стерлинг решил покрыть их карбоновым волокном и эпоксидной смолой. Таким образом постройка автомобиля заняла довольно много времени, только на один воздухозаборник для переднего тормоза потребовалось 52 часа. Терпение и труд принесли свои плоды — напечатанный автомобиль уже на ходу.

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Бэкус говорит, что после завершения проекта он хочет, чтобы конечный продукт служил учебным пособием для программ в области технологий, техники, искусства и математики.

"Намерение состоит в том, чтобы показывать машину в местных школах. Чтобы дети смогли увидеть, какими крутыми могут быть технологии", — написал Стерлинг Бэкус, на странице проекта в Facebook.

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