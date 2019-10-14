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14 жовтня 2019, понеділок, 08:11 26
Спорт 2019-10-14T11:15:02+03:00
Українські Новини
Сьогодні відбудеться матч Україна-Португалія: прогнози й де дивитися

Сьогодні відбудеться матч Україна-Португалія: прогнози й де дивитися

НСК
НСК "Олімпійський". Фото: Olympic NSC/Facebook

Сьогодні, 14 жовтня, в Києві в рамках 8-го туру кваліфікації Євро-2020 на НСК "Олімпійський" збірна України прийме збірну Португалії, у зв'язку з чим у центрі столиці обмежать проїзд транспорту.

Початок матчу заплановано на 21:45, повідомляє "Футбол 24".

Головним арбітром матчу буде Ентоні Тейлор (Англія).

Трансляцію матчу Україна-Португалія буде вести канал "Україна" і "Футбол 1".

Збірна України проведе чи не найважливіший для себе матч за останні роки. Підопічні Андрія Шевченка на київському НСК Олімпійський зіграють проти Португалії – чинного чемпіона Європи та переможця Ліги націй. Навіть нічия в цьому поєдинку гарантує "синьо-жовтим" дострокову кваліфікацію до фінальної частини Євро-2020. Україна вперше в своїй історії може успішно подолати відбір на континентальний форум, оминувши не надто фартовий для нас плей-офф.

Кваліфікацію до чемпіонату Європи наша збірна розпочала саме виїзним матчем проти Португалії в Лісабоні – тоді команда Фернанду Сантуша володіла ініціативою, але збірна України змогла здобути прийнятний для себе результат у вигляді нульової нічиєї. До слова, та нічия стала єдиною для команди Шевченка в поточному євровідборі, адже наступні 5 матчів наша команда виграла із загальним рахунком 13:1. Лише Люксембург зміг вразити ворота збірної України, "суха" серія якої налічує вже більше 400 хвилин. До слова, наразі саме "синьо-жовті" можуть похизуватися найкращою обороною серед усіх команд Європи – лише Бельгія, як і Україна, в кваліфікації пропустила у власні ворота лише 1 гол.

Як зазначив Андрій Шевченко на передматчевій прес-конференції, збірна України не збирається грати на нічию, хоча такий результат цілком влаштує "синьо-жовтих" з турнірної точки зору. Крім того, наставник не виключив певної ротації складу, адже грати через два дні на третій в розпал сезону – справа не з легких.

Букмекерська контора Марафон вважає Португалію фаворитом даного протистояння. Перемога України оцінюється в 3,74, а коефіцієнт на можливий тріумф чинних чемпіонів Європи становить 2,22. Поставивши на нічию, можна збільшити свій виграш у 3,24 разів.

Як повідомляли Українські Новини, 11 жовтня збірна України з футболу перемогла Литву в 7-му турі відбору до Євро-2020 з рахунком 2:0.

Тим часом, в УЄФА розповіли, коли збірні України та Росії зможуть зустрітися на футбольному полі.

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