Украина победила Литву в отборе к Евро-2020: видео голов

Сборная Украины по футболу победила Литву в 7-м туре отбора к Евро-2020 со счетом 2:0.

Матч Украина – Литва стартовал в 21:45 в Харькове на ОСК Металлист, пишет "Футбол 24"

После 5-ти сыгранных матчей Украина уверенно лидирует в группе B. Команда Андрея Шевченко набрала 13 очков, опережая Португалию, которая сыграла на игру меньше, на 5 пунктов. Сербия набрала 7 баллов и разместилась на 3-й строчке группы.

Украина владела подавляющим преимуществом, которое воплотилось в забитый гол на 29-й минуте. Жуниор Мораес отдал пяткой на Малиновского, а тот сильным ударом прошил голкипера.

На 58-й минуте тот же Малиновский классным ударом со штрафного оформил дубль. К слову, штрафной заработал Андрей Ярмоленко.

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Как сообщали Українські Новини, в сентябре сборная Украины также разгромила Литву в матче отбора Евро-2020. Также сообщалось о составе сборных Литвы и Украины на футбольный матч УЕФА Евро-2020 в Вильнюсе.

Тем временем главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассматривается в качестве кандидата на замену нынешнего тренера "Милана" Марко Джампаоло.