Украина победила Литву в отборе к Евро-2020: видео голов

Сборная Украины по футболу победила Литву в 7-м туре отбора к Евро-2020 со счетом 2:0.\r\nМатч Украина – Литва стартовал в 21:45 в Харькове на ОСК Металлист, пишет "Футбол 24"\r\nПосле 5-ти сыгранных матчей Украина уверенно лидирует в группе B. Команда Андрея Шевченко набрала 13 очков, опережая Португалию, которая сыграла на игру меньше, на 5 пунктов. Сербия набрала 7 баллов и разместилась на 3-й строчке группы.\r\nУкраина владела подавляющим преимуществом, которое воплотилось в забитый гол на 29-й минуте. Жуниор Мораес отдал пяткой на Малиновского, а тот сильным ударом прошил голкипера.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nНа 58-й минуте тот же Малиновский классным ударом со штрафного оформил дубль. К слову, штрафной заработал Андрей Ярмоленко.\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=1NQI_LCYrK4" frameborder="0" allowfullscreen>\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=ymG3bok-7ko" frameborder="0" allowfullscreen>\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=niZ6JuGc9NY" frameborder="0" allowfullscreen>\r\nКак сообщали Українські Новини, в сентябре сборная Украины также разгромила Литву в матче отбора Евро-2020. Также сообщалось о составе сборных Литвы и Украины на футбольный матч УЕФА Евро-2020 в Вильнюсе. \r\nТем временем главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассматривается в качестве кандидата на замену нынешнего тренера "Милана" Марко Джампаоло.