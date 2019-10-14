подписаться на рассылку
24.6 25.05
26.85 27.55
˟
  • Новости
  • Спорт
  • В УЕФА рассказали, когда сборные Украины и России смогут встретиться на футбольном поле
14 октября 2019, понедельник, 06:45 384
Спорт 2019-10-14T06:45:02+03:00
Українські Новини
В УЕФА рассказали, когда сборные Украины и России смогут встретиться на футбольном поле

В УЕФА рассказали, когда сборные Украины и России смогут встретиться на футбольном поле

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций Александер Чеферин выступает за продолжение практики разведения футбольных сборных и клубов Украины и России при жеребьевке турниров, проводимых под эгидой УЕФА. Об этом глава европейского футбольного союза заявил в интервью агентству РИА Новости.

"Безопасность для нас – это одна из самых важных вещей. Принимая решение по любому своему турниру, мы всегда учитываем, держим в голове безопасность. Мы также разводим по разным группам Сербию и Косово, Армению и Азербайджан, даже Испания и Гибралтар не могут попасть в одну группу. Когда у нас возникают вопросы по безопасности, когда мы видим, что могут возникнуть проблемы, когда поступают соответствующие предложения от национальных федераций, мы принимаем превентивные меры. Для нас безопасность имеет принципиальное значение, мы не втягиваем в себя в политические вопросы", - заявил Александер Чеферин.

При этом президент УЕФА не исключил, что, не взирая на принудительное разведение европейским Союзом футбольных ассоциаций команд двух стран во время жеребьевок, встреча на уровне национальных сборных таки может состоятся уже в обозримом будущем.

"Футбол полон неожиданностей. Представьте, если обе команды выйдут в полуфинал или финал ЕВРО-2020. Тогда они точно будут играть между собой в Лондоне", - заметил Чеферин.

В то же время глава УЕФА резюмировал, что даже в случае того, если футбольные чиновники двух стран выступят за снятие своеобразного эмбарго на совместные официальные игры, решение по таким соревнованиям в любом случае принимает УЕФА. Однако, по его убеждению, пока не время принимать это решение.

Больше новостей о: Спорт Футбол УЕФА Украина-Россия Александер Чеферин

Архив
Новости
На Покров в Киеве пройдет два марша: в честь 77-летия УПА и против капитуляции 08:21
Сегодня состоится матч Украина-Португалия: прогнозы и где смотреть 08:11
Активисты 14 октября проведут Марш защитника Маркива 08:00
В центре Киева ограничат движение транспорта и продлят работу метро: список улиц 07:01
В УЕФА рассказали, когда сборные Украины и России смогут встретиться на футбольном поле 06:45
больше новостей
Гончарук за первый месяц премьерства получил зарплату в три раза больше оклада 08:50 Документ
Переход на зимнее время-2019: когда украинцы переведут стрелки часов 06:40
Усик против Уизерспуна. Скриншот видео Интера
Усик на бой с Уизерспуном надел шорты с надписью надписью Симферополь. Украина 12:43
В НАТО отклонили доклад о санкциях против стран-агрессоров после замечаний украинской делегации 13:15
Пристайко считает ненужным общение с Лавровым 16:52
больше новостей
Гончарук за первый месяц премьерства получил зарплату в три раза больше оклада 08:50 Документ
Американский ракетный эсминец с "Томагавками" вошел в акваторию Черного моря 11:15
Флаг Украины над Донбассом. Фото:
Фото дня: В небе над оккупированным Донбассом появился флаг Украины 21:58
Зеленский призвал украинцев в День защитника не поддаваться на провокации 19:45
Михаил Чаплыга: Рябошапка заподозрил Лукаш в написании стратегии по евроинтеграции, которая реализована на 90% 19:47
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok