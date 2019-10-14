В УЕФА рассказали, когда сборные Украины и России смогут встретиться на футбольном поле

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций Александер Чеферин выступает за продолжение практики разведения футбольных сборных и клубов Украины и России при жеребьевке турниров, проводимых под эгидой УЕФА. Об этом глава европейского футбольного союза заявил в интервью агентству РИА Новости.

"Безопасность для нас – это одна из самых важных вещей. Принимая решение по любому своему турниру, мы всегда учитываем, держим в голове безопасность. Мы также разводим по разным группам Сербию и Косово, Армению и Азербайджан, даже Испания и Гибралтар не могут попасть в одну группу. Когда у нас возникают вопросы по безопасности, когда мы видим, что могут возникнуть проблемы, когда поступают соответствующие предложения от национальных федераций, мы принимаем превентивные меры. Для нас безопасность имеет принципиальное значение, мы не втягиваем в себя в политические вопросы", - заявил Александер Чеферин.

При этом президент УЕФА не исключил, что, не взирая на принудительное разведение европейским Союзом футбольных ассоциаций команд двух стран во время жеребьевок, встреча на уровне национальных сборных таки может состоятся уже в обозримом будущем.

"Футбол полон неожиданностей. Представьте, если обе команды выйдут в полуфинал или финал ЕВРО-2020. Тогда они точно будут играть между собой в Лондоне", - заметил Чеферин.

В то же время глава УЕФА резюмировал, что даже в случае того, если футбольные чиновники двух стран выступят за снятие своеобразного эмбарго на совместные официальные игры, решение по таким соревнованиям в любом случае принимает УЕФА. Однако, по его убеждению, пока не время принимать это решение.