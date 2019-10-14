Активісти 14 жовтня проведуть Марш захисника Марківа

Сьогодні, 14 жовтня відбудеться Марш захисника України Віталія Марківа.

Активісти, волонтери, бійці і побратими Віталія Марківа, незаконно утримуваного і засудженого в Італії бійця Нацгвардії України, зберуться на Марш захисника України Віталія Марківа.

Учасники передадуть звернення в Міністерство закордонних справ щодо стану "справи Марківа" і будуть вимагати активізації процесу його звільнення.

Далі буде сформована колона, яка вирушить до посольства Італії (вул. Ярославів Вал, 32Б).

Там пройде друга частина акції та передача звернення з закликом до італійської влади про звільнення Віталія Марківа.

Початок акції заплановано на 11:00 на Михайлівській площі.

Як повідомляли Українські Новини, суд міста Павії (Італія) засудив до 24 років позбавлення волі військовослужбовця Національної гвардії Віталія Марківа, обвинуваченого в причетності до вбивства італійського фотокореспондента Андреа Рокеллі на Донбасі.

Після чого Президент Володимир Зеленський обговорив з прем'єр-міністром Італії Джузеппе Конте винесений українському військовому Віталію Марківу вирок і санкції проти Росії.