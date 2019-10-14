Активісти 14 жовтня проведуть Марш захисника Марківа

Сьогодні, 14 жовтня відбудеться Марш захисника України Віталія Марківа.\r\nАктивісти, волонтери, бійці і побратими Віталія Марківа, незаконно утримуваного і засудженого в Італії бійця Нацгвардії України, зберуться на Марш захисника України Віталія Марківа.\r\nУчасники передадуть звернення в Міністерство закордонних справ щодо стану "справи Марківа" і будуть вимагати активізації процесу його звільнення.\r\nДалі буде сформована колона, яка вирушить до посольства Італії (вул. Ярославів Вал, 32Б).\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nТам пройде друга частина акції та передача звернення з закликом до італійської влади про звільнення Віталія Марківа.\r\nПочаток акції заплановано на 11:00 на Михайлівській площі.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, суд міста Павії (Італія) засудив до 24 років позбавлення волі військовослужбовця Національної гвардії Віталія Марківа, обвинуваченого в причетності до вбивства італійського фотокореспондента Андреа Рокеллі на Донбасі.\r\nПісля чого Президент Володимир Зеленський обговорив з прем'єр-міністром Італії Джузеппе Конте винесений українському військовому Віталію Марківу вирок і санкції проти Росії.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n