8 июня, в День Конституции в центре оккупированного Донецка неизвестные вывесили украинский флаг и включили национальный гимн. \r\nКак передает Donbass.live, государственный флаг Украины вывесили на здании бывшей гостиницы "Украина" на улице Артема.\r\nТакже в сети опубликовано видео, где рядом с вывешенным флагом звучит гимн Украины.\r\nАктуальность видео подтверждает свежая "республиканская" газета.\r\n\r\nКак сообщали Українськi Новини, в пятницу в Украине отмечается 23-я годовщина с момента вступления в силу Конституции.\r\nТем временем, Зеленский в День Конституции запустил флешмоб #мояулюбленастаття и потроллил депутатов\r\nВ 2018 году ко Дню Конституции Украины в оккупированном Донецке появились поздравительные листовки.