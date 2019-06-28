Видео дня: В центре Донецка вывесили флаг Украины и прозвучал национальный гимн

8 июня, в День Конституции в центре оккупированного Донецка неизвестные вывесили украинский флаг и включили национальный гимн.

Как передает Donbass.live, государственный флаг Украины вывесили на здании бывшей гостиницы "Украина" на улице Артема.

Также в сети опубликовано видео, где рядом с вывешенным флагом звучит гимн Украины.

Актуальность видео подтверждает свежая "республиканская" газета.

Как сообщали Українськi Новини, в пятницу в Украине отмечается 23-я годовщина с момента вступления в силу Конституции.

Тем временем, Зеленский в День Конституции запустил флешмоб #мояулюбленастаття и потроллил депутатов

В 2018 году ко Дню Конституции Украины в оккупированном Донецке появились поздравительные листовки.