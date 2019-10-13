Визначено ТОП-20 найбільш популярних туристичних напрямків 2020 року

В наступному році прогнозується зростаючий інтерес до менш відомих і екологічно свідомих міст і країн у всьому світі, в той час, як одна з найбільш закритих країн світу вирішила пускати іноземних туристів.

На основі даних бронювання, сервіс Airbnb оприлюднив топ-20 туристичних напрямків, які будуть популярні в 2020 році.

"Починаючи з постіндустріальних культурних центрів, таких як Мілуокі (США), Гвадалахара (Мексика), і закінчуючи новими напрямками, які отримують вигоду від зростання туризму, список цього року сповнений сюрпризів та прихованих перлин. Наше дослідження також показує, що деякі з найбільш популярних регіонів - це міста і регіони, які готуються до масштабних заходів, таких як Програма дослідження Марса 2020 року, що починається з мису Канаверал, і численні змагання з серфінгу, які проходять в Убатубе, Бразилія", - йдеться в повідомленні.

Топ-20 найбільш популярних напрямків на 2020 рік, засновані на річному зростанні кількості бронювань: