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13 жовтня 2019, неділя, 21:08 4
Туризм 2019-10-13T21:45:01+03:00
Українські Новини
Визначено ТОП-20 найбільш популярних туристичних напрямків 2020 року

Визначено ТОП-20 найбільш популярних туристичних напрямків 2020 року

В наступному році прогнозується зростаючий інтерес до менш відомих і екологічно свідомих міст і країн у всьому світі, в той час, як одна з найбільш закритих країн світу вирішила пускати іноземних туристів.

На основі даних бронювання, сервіс Airbnb оприлюднив топ-20 туристичних напрямків, які будуть популярні в 2020 році.

"Починаючи з постіндустріальних культурних центрів, таких як Мілуокі (США), Гвадалахара (Мексика), і закінчуючи новими напрямками, які отримують вигоду від зростання туризму, список цього року сповнений сюрпризів та прихованих перлин. Наше дослідження також показує, що деякі з найбільш популярних регіонів - це міста і регіони, які готуються до масштабних заходів, таких як Програма дослідження Марса 2020 року, що починається з мису Канаверал, і численні змагання з серфінгу, які проходять в Убатубе, Бразилія", - йдеться в повідомленні.

Топ-20 найбільш популярних напрямків на 2020 рік, засновані на річному зростанні кількості бронювань:

  1. Мілуокі, Вісконсін, США
  2. Більбао, Іспанія
  3. Бурирам, Таїланд
  4. Санбері, Вікторія, Австралія
  5. Румунія
  6. Сіань, Китай
  7. Юджин, Орегон, США
  8. Люксембург
  9. Гвадалахара, Мексика
  10. Вануату
  11. Калі, Колумбія
  12. Мис Канаверал, Флорида, США
  13. Абердін, Шотландія
  14. Кортні, Британська Колумбія, Канада
  15. Убатуба, Бразилія
  16. Ле Контамин-Монжуа, Франція
  17. Токіо, Японія
  18. Керала, Індія
  19. Малінді, Кенія
  20. Маастрихт, Нідерланди

Маастрихт, Нидерланды. Фото: airbnb
Маастрихт, Нідерланди. Фото: airbnb
Малинди, Кения. Фото: airbnb
Малінді, Кенія. Фото: airbnb
Керала, Индия. Фото: airbnb
Керала, Індія. Фото: airbnb
Токио, Япония. Фото: airbnb
Токіо, Японія. Фото: airbnb
Ле Контамин-Монжуа, Франция. Фото: airbnb
Ле Контаміна-Монжуа, Франція. Фото: airbnb
Убатуба, Бразилия. Фото: airbnb
Убатуба, Бразилія. Фото: airbnb
Кортни, Британская Колумбия, Канада. Фото: airbnb
Кортні, Британська Колумбія, Канада. Фото: airbnb
Абердин, Шотландия. Фото: airbnb
Абердін, Шотландія. Фото: airbnb
Мыс Канаверал, Флорида, США. Фото: airbnb
Мис Канаверал, Флорида, США. Фото: airbnb
Кали, Колумбия. Фото: airbnb
Калі, Колумбія. Фото: airbnb
Вануату. Фото: airbnb
Вануату. Фото: airbnb
Гвадалахара, Мексика. Фото: airbnb
м
Люксембург. Фото: airbnb
Люксембург. Фото: airbnb
Юджин, Орегон, США. Фото: airbnb
Юджин, Орегон, США. Фото: airbnb
Сиань, Китай. Фото: airbnb
Сіань, Китай. Фото: airbnb
Румыния. Фото: airbnb
Румунія. Фото: airbnb
Санбери, Виктория, Австралия. Фото: airbnb
Санбері, Вікторія, Австралія. Фото: airbnb
Бурирам, Таиланд. Фото: airbnb
Бурірам, Таїланд. Фото: airbnb
Бильбао, Испания. Фото: airbnb
Більбао, Іспанія. Фото: airbnb
Милуоки, Висконсин, США. Фото: airbnb
Мілуокі, Вісконсин, США. Фото: airbnb

Як повідомляли Українські Новини, влада Єгипту ввела нові заборони для туристів.

Тим часом у мережі набирає популярності відео з дивовижними пейзажами України.

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