Визначено ТОП-20 найбільш популярних туристичних напрямків 2020 року

В наступному році прогнозується зростаючий інтерес до менш відомих і екологічно свідомих міст і країн у всьому світі, в той час, як одна з найбільш закритих країн світу вирішила пускати іноземних туристів.\r\nНа основі даних бронювання, сервіс Airbnb оприлюднив топ-20 туристичних напрямків, які будуть популярні в 2020 році.\r\n"Починаючи з постіндустріальних культурних центрів, таких як Мілуокі (США), Гвадалахара (Мексика), і закінчуючи новими напрямками, які отримують вигоду від зростання туризму, список цього року сповнений сюрпризів та прихованих перлин. Наше дослідження також показує, що деякі з найбільш популярних регіонів - це міста і регіони, які готуються до масштабних заходів, таких як Програма дослідження Марса 2020 року, що починається з мису Канаверал, і численні змагання з серфінгу, які проходять в Убатубе, Бразилія", - йдеться в повідомленні.\r\nТоп-20 найбільш популярних напрямків на 2020 рік, засновані на річному зростанні кількості бронювань:\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n\r\nМілуокі, Вісконсін, США\r\nБільбао, Іспанія\r\nБурирам, Таїланд\r\nСанбері, Вікторія, Австралія\r\nРумунія\r\nСіань, Китай\r\nЮджин, Орегон, США\r\nЛюксембург\r\nГвадалахара, Мексика\r\nВануату\r\nКалі, Колумбія\r\nМис Канаверал, Флорида, США\r\nАбердін, Шотландія\r\nКортні, Британська Колумбія, Канада\r\nУбатуба, Бразилія\r\nЛе Контамин-Монжуа, Франція\r\nТокіо, Японія\r\nКерала, Індія\r\nМалінді, Кенія\r\nМаастрихт, Нідерланди\r\n\r\n[gallery-6066]\r\nЯк повідомляли Українські Новини, влада Єгипту ввела нові заборони для туристів.\r\nТим часом у мережі набирає популярності відео з дивовижними пейзажами України.