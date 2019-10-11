Власти Египта ввели новые запреты для туристов: что нельзя делать в стране

Для реализации инициативы ООН "Зеленые плавники" в Египте планируют ввести ряд запретов для туристов, сообщают Egyptianstreets.

Планируется ввести запрет на кормление рыб. Отдыхающих также попросят не ломать кораллы, не выбрасывать в море мусор, пластиковые изделия, остатки пищи и химикаты.

Согласно пресс-релизу, в 2018 году Египет посетило не менее 11,3 миллиона туристов, а почти три миллиона дайверов посещают Красное море страны каждый год. Чтобы учесть это количество, около 500 предприятий организуют занятия дайвингом и сноркелингом. Местная индустрия туризма отрицательно влияет на морскую флору и фауну из-за дайвинга и подводного плавания.

Будет введен строгий контроль работы компаний, организующих дайвинг-туры. Эти нововведения связаны с тем, что Египет вошел в число стран, соблюдающих инициативу ООН "Зеленые плавники", которая призвана защитить коралловые рифы от негативного влияния дайвинга и снорклинга.

Сообщается, что первым регионом, где будут введены новые правила, станет Южный Синай, а к весне 2020 года к программе присоединятся остальные мухафазы страны.

Местные экологи отмечают, что туризм негативно влияет на состояние окружающей среды. От якорей при дайвинге и снорклинге страдают кораллы, а после катеров остаются следы топлива, угрожающие подводным обитателям.

Пока эти нормы будут носить рекомендательный характер, но власти намерены строго контролировать их выполнение.

Как сообщали Українські Новини, в сентябре в Египте прошли массовые протесты против действующей власти. Напомним, в 2018 году Саудовская Аравия и Египет договорились о создании "мега-города" за 10 миллиардов долларов, а спрос на туры в Египет вырос в 10 раз.