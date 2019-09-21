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21 сентября 2019, суббота, 16:10 14
Жизнь 2019-09-21T16:12:52+03:00
Українські Новини
В сети набирает популярности видео с изумительными пейзажами Украины

В сети набирает популярности видео с изумительными пейзажами Украины

В сети набирает популярности видео "Мой дом - Украина", которое за сутки уже набрало белее четверти миллиона просмотров.

Видео опубликовано на Youtube-канале Nazarii Dorosh.

"Этим видео я хочу обратиться ко всем, кто способен видеть прекрасное, кто в поисках новых ощущений, незабываемых эмоций, к тем, кто в поиске чудесных и сказочно красивых мест. Я уже давно "в деле", но только сейчас понял, что поиск прекрасного заключается не в способности путешествовать далеко и за дорого", - пишет автор видео.

Назарий Дорош также призвал туристов приезжать в Украину и насладится пейзажами и гостеприимством людей.

"Украина - это отдельный мир, в котором есть всё! Густые вековые леса, мудрые и монументальные горные хребты, загадочные ущелья, просторные долины, широкие, и шумные реки, а также кристально чистые озёра. Я хочу лишь сказать: "Приезжайте в Украину, насладитесь нашим гостеприимством, пейзажами, прекрасным климатом и создайте для себя одно из самых запоминающихся приключений в жизни!"" - призвал автор.

Как сообщали Українські Новини, Чернобыльская зона бъет очередной рекорд посещаемости. 

Тем временем туристические маршруты по рекам в зоне отчуждения ЧАЭС показали в сети

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