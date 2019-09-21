В сети набирает популярности видео с изумительными пейзажами Украины

В сети набирает популярности видео "Мой дом - Украина", которое за сутки уже набрало белее четверти миллиона просмотров.\r\nВидео опубликовано на Youtube-канале Nazarii Dorosh.\r\n"Этим видео я хочу обратиться ко всем, кто способен видеть прекрасное, кто в поисках новых ощущений, незабываемых эмоций, к тем, кто в поиске чудесных и сказочно красивых мест. Я уже давно "в деле", но только сейчас понял, что поиск прекрасного заключается не в способности путешествовать далеко и за дорого", - пишет автор видео.\r\nНазарий Дорош также призвал туристов приезжать в Украину и насладится пейзажами и гостеприимством людей.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n"Украина - это отдельный мир, в котором есть всё! Густые вековые леса, мудрые и монументальные горные хребты, загадочные ущелья, просторные долины, широкие, и шумные реки, а также кристально чистые озёра. Я хочу лишь сказать: "Приезжайте в Украину, насладитесь нашим гостеприимством, пейзажами, прекрасным климатом и создайте для себя одно из самых запоминающихся приключений в жизни!"" - призвал автор.\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=WHeOZLmXxn8" frameborder="0" allowfullscreen>\r\nКак сообщали Українські Новини, Чернобыльская зона бъет очередной рекорд посещаемости. \r\nТем временем туристические маршруты по рекам в зоне отчуждения ЧАЭС показали в сети