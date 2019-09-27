Одна из самых закрытых стран мира начнет пускать иностранных туристов

Саудовская Аравия откроет свои двери для иностранных туристов после того, как саудовкам разрешили выезжать из страны без разрешения мужчин. Этот шаг - часть программы по диверсификации экономики и уменьшения зависимости страны от добычи нефти, сообщает "BBC Украина".

Ожидается, что уже в ближайшее время Саудовская Аравия начнет выдавать туристические визы жителям 49 стран. В правительстве страны это уже назвали "историческим шагом". К этому времени Саудовская Аравия считалась одной из стран, посещение которых для иностранцев было ядва ли не самым сложным.

Как правило, гражданам иностранных государств визы выдавались в случае, если речь идет о паломниках, бизнесменах, или людях, которые будут работать в стране на постоянной основе. Саудовская Аравия надеется привлечь в туристическую индустрию иностранные инвестиции и рассчитывает, что уже к 2030 году этот сектор экономики будет приносить ей до 10% ВВП.

"Посетители будут удивлены сокровищами, которыми мы хотим поделиться - пять объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, яркая культура и природа, которая захватывает", - заявил министр туризма Ахмад аль-Хатиб.

Власти обещают, что женщины из других стран, которые будут приезжать в Саудовскую Аравию, не должны будут носить традиционную арабскую одежду, которая покрывает все тело, но все равно - их просят одеваться "скромно". Также не будет никаких ограничений для женщин, которые будут посещать страну без сопровождения мужчин.

"У нас есть культура. Мы верим, что наши друзья и гости будут уважать ее", - сказал Ахмад аль-Хатиб.

Ожидается, что более подробная информация о правилах посещения и список стран, гражданам которых будут выдавать туристические визы, будет обнародована в ближайшие дни.

Как сообщали Українські Новини, нефть выросла в цене на 10% после атаки беспилотников на нефтяные объекты Saudi Aramco.

Тем временем в Саудовской Аравии женщину впервые назначили послом.