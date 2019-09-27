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27 сентября 2019, пятница, 10:55 492
Мир 2019-09-27T11:30:02+03:00
Українські Новини
Одна из самых закрытых стран мира начнет пускать иностранных туристов

Одна из самых закрытых стран мира начнет пускать иностранных туристов

Саудовская Аравия. Фото: pixabay
Саудовская Аравия. Фото: pixabay

Саудовская Аравия откроет свои двери для иностранных туристов после того, как саудовкам разрешили выезжать из страны без разрешения мужчин. Этот шаг - часть программы по диверсификации экономики и уменьшения зависимости страны от добычи нефти, сообщает "BBC Украина".

Ожидается, что уже в ближайшее время Саудовская Аравия начнет выдавать туристические визы жителям 49 стран. В правительстве страны это уже назвали "историческим шагом". К этому времени Саудовская Аравия считалась одной из стран, посещение которых для иностранцев было ядва ли не самым сложным.

Как правило, гражданам иностранных государств визы выдавались в случае, если речь идет о паломниках, бизнесменах, или людях, которые будут работать в стране на постоянной основе. Саудовская Аравия надеется привлечь в туристическую индустрию иностранные инвестиции и рассчитывает, что уже к 2030 году этот сектор экономики будет приносить ей до 10% ВВП.

"Посетители будут удивлены сокровищами, которыми мы хотим поделиться - пять объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, яркая культура и природа, которая захватывает", - заявил министр туризма Ахмад аль-Хатиб.

Власти обещают, что женщины из других стран, которые будут приезжать в Саудовскую Аравию, не должны будут носить традиционную арабскую одежду, которая покрывает все тело, но все равно - их просят одеваться "скромно". Также не будет никаких ограничений для женщин, которые будут посещать страну без сопровождения мужчин.

"У нас есть культура. Мы верим, что наши друзья и гости будут уважать ее", - сказал Ахмад аль-Хатиб.

Ожидается, что более подробная информация о правилах посещения и список стран, гражданам которых будут выдавать туристические визы, будет обнародована в ближайшие дни.

Как сообщали Українські Новини, нефть выросла в цене на 10% после атаки беспилотников на нефтяные объекты Saudi Aramco.

Тем временем в Саудовской Аравии женщину впервые назначили послом.

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