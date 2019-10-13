Загострення на Донбасі: 23 обстріли, двох воїнів ЗСУ поранено

12 жовтня бойовики 23 рази порушили режим припинення вогню, внаслідок чого двоє військових отримали поранення.\r\nЯк повідомляється на Facebook-сторінці командування ООС, зокрема, противник обстрілював з заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 і 82 мм, а також з ПТРК, озброєння БМП, гранатометів різних систем і стрілецької зброї.\r\nВогонь вівся поблизу Водяного, Новогнатівки, Тарамчука, Пищевика і Широкиного, Верхньоторецького, Мар'їнки, Богданівки, Славного, Новолуганського, Золотого, Майорська та Луганського.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 10 жовтня на Донеччині почастішали обстріли, один військовий загинув.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nРаніше стало відомо, що бойовики спеціально обстріляли ділянку розведення сил із забороненої зброї.\r\nТим часом у Золотому-4 і Катеринівці за безпеку громадян під час розведення військ поручилася поліція.