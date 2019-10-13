Загострення на Донбасі: 23 обстріли, двох воїнів ЗСУ поранено

12 жовтня бойовики 23 рази порушили режим припинення вогню, внаслідок чого двоє військових отримали поранення.

Як повідомляється на Facebook-сторінці командування ООС, зокрема, противник обстрілював з заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 і 82 мм, а також з ПТРК, озброєння БМП, гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Вогонь вівся поблизу Водяного, Новогнатівки, Тарамчука, Пищевика і Широкиного, Верхньоторецького, Мар'їнки, Богданівки, Славного, Новолуганського, Золотого, Майорська та Луганського.

Як повідомляли Українські Новини, 10 жовтня на Донеччині почастішали обстріли, один військовий загинув.

Раніше стало відомо, що бойовики спеціально обстріляли ділянку розведення сил із забороненої зброї.

Тим часом у Золотому-4 і Катеринівці за безпеку громадян під час розведення військ поручилася поліція.