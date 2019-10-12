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12 жовтня 2019, субота, 22:22 12
Політика 2019-10-12T23:30:01+03:00
Українські Новини
На Донбасі поранені два українських військових

На Донбасі поранені два українських військових

ООС
ООС

Бойовики 11 раз обстріляли позиції підрозділів операції Об'єднаних сил (ООС) у суботу, 12 жовтня, двоє військовослужбовців отримали поранення.

Про це йдеться в повідомленні прес-центру ООС, передають Українські Новини.

Противник обстрілював українські позиції з забороненого "мінськими угодами" озброєння артилерійських систем калібру 120 мм, протитанкового ракетного комплексу, а також гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" противник здійснив 10 обстрілів позицій Об'єднаних сил - біля Водяного,Харчовика, Новогнатівки, Широкиного, а також у районі Мар'їнки. 

В районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ" противник здійснив 1 обстріл позицій українських військових - неподалік Луганського.

Протягом поточної доби в результаті обстрілу ворожих легкі поранення отримали 2 військовослужбовців.

Як повідомляли Українські Новини, 10 жовтня на Донеччині почастішали обстріли, один військовий загинув.


Раніше стало відомо, що бойовики спеціально обстріляли ділянку розведення сил із забороненої зброї.

Тим часом у Золотому-4 і Катериновці за безпеку громадян під час розведення військ поручилася поліція.

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