В Киеве на Майдане человек хочет прыгнуть с крыши

В Киеве на Крещатике человек хочет прыгнуть с крыши.

Об этом говорится в сообщении на странице "Киев Оперативный" в социальной сети Facebook.

"Прямо сейчас на Майдане Независимости (Крещатик, 7/11) неизвестный мужчина забрался на крышу здания и кричит, что будет прыгать. У здания все оцеплено полицией, спасателями и скорой", - говорится в нем.

По предварительной информации очевидцев, мужчина выдвинул требования - "две пожарные машины, журналистов и рупор". Еще одним требованием мужчины было закрыть рот компании, которая пела песни на Майдане Независимости.

Как сообщали Українські Новини, под Киевом спасли девочку-подростка, которая собиралась выпрыгнуть из окна 9 этажа. Начальник караула с крыши дома попал на балкон и затащил девушку в помещение.

Ранее в Белой Церкви Киевской области 14-летняя школьница выпрыгнула из окна балкона квартиры на 8 этаже многоэтажки.

Кроме того, в Киеве 29-летняя женщина пришла в гости и выпрыгнула с 9 этажа. Девушка находилась в состоянии депрессии. У погибшей остался маленький ребенок.