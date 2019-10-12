Пристайко вважає непотрібним спілкування з Лавровим

Міністр закордонних справ україни Вадим Пристайко не бачить необхідності в спілкуванні з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим у той час, як Зеленський не збирається публікувати розмову з Путіним

Про це він сказав в інтерв'ю "Радіо Свобода", передають Українські Новини.

Пристайко наголосив, що ще не розмовляв зі своїм російським колегою.

"Ця (розмова з Лавровим) не відбулася. Не можу сказати, що і я особливо поспішаю... На цьому етапі ми не бачимо необхідності в підтримці та розвитку цього каналу комунікації", - заявив він.

Міністр зазначив, що з росіян спілкувався тільки з помічником Президента РФ Владиславом Сурковим.

Також Пристайко заявив, що залучення помічника Президента Володимира Зеленського Андрія Єрмака до міжнародних переговорів є звичайною практикою для України.

"Єрмак залучається до специфічних і критичним для Президента моментів", - зазначив він.

Пристайко заявив, що щодня спілкується з Єрмаком.

Як повідомляли Українські Новини, Президент Володимир Зеленський готовий проводити прямі переговори з Президентом Росії Володимиром Путіним для повернення додому утримуваних Росією, самопроголошеними Донецької та Луганської "народними республіками" громадян України. Тим часом Зеленський обговорив з Лавровим перспективи врегулювання ситуації на Донбасі.