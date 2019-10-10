Зеленский заявил, что не собирается публиковать разговор с Путиным

Президент Владимир Зеленский заявил, что не планирует раскрывать содержание своих разговоров с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом он сообщил журналистам в ходе так называемого пресс-марафона, передают Українські Новини.

"Я не готов публиковать мои разговоры. Я даже не опубликовал свой разговор с Трампом. Я - верховный главнокомандующий, а не телеведущий какого-либо телеканала. Я не занимаюсь пиаром, у меня нет никаких размышлений по поводу нарушать красные линии", - сказал Зеленский.

Он считает, что такие действия могут навредить процессу возвращения пленных и завершения войны. Также Зеленский призвал бороться за результат несмотря на формат звонков, отметив, что не играет в игры, связанные с жизнью людей.

"Мои разговоры с Путиным завершились возвращением людей. И мы могли бы с вами друг друга поздравить, что все же наша команда сработала, поэтому к чему приведет публикация моих разговоров с Путиным приведет ли она к продолжению наших встреч? Нет! И это желание получить такой результат и не получить больше никогда возможности вернуть наших пленных, что я скажу их семьям, меня попросили журналисты? я не буду ничего публиковать, потому что знаю, что это повредит процессу возвращения людей и завершения войны", - сказал Зеленский.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский заявил касательно возможного проведения встречи с президентом России Владимиром Путиным, что такая встреча должна состояться.

Ранее Трамп обнародовал стенограмму телефонного разговора с Зеленским от 25 июля.