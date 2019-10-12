ПЦУ визнана православною церквою Еллади

Православна церква Еллади визнала Православну церкву України (ПЦУ).

Про це написав у Facebook колишній Президент Петро Порошенко, передають Українські Новини.

"Чудова і надихаюча новина з Афін, яка блискавкою долетіла до мене в Лондон на Парламентську асамблею НАТО. Православна Церква Еллади визнала Православну Церкву України як незалежну, рівноправну сестру в родині помісних православних церков", - повідомив він.

Порошенко сподівається, що в підсумку всі православні церкви визнають ПЦУ й увійдуть у повне спілкування з нею.

Як повідомляли Українські Новини, 5 січня 2019 року Вселенський патріарх Варфоломій підписав томос про автокефалію для Православної церкви України після спільної молитви у соборі Святого Георгія. В липні в УПЦ пояснили, чому Елладська православна церква не буде розглядати "українське питання" на соборі.

Тим часом патріарх Єрусалимський Феофіл III відмовився визнавати ПЦУ і визнає тільки УПЦ МП, а українська автокефальна православна церква припинила існування.