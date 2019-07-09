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09 июля 2019, вторник, 14:32 1171
Общество 2019-07-09T14:33:09+03:00
Українські Новини
В УПЦ пояснили, почему Элладская православная церковь не будет рассматривать "украинский вопрос" на соборе

В УПЦ пояснили, почему Элладская православная церковь не будет рассматривать "украинский вопрос" на соборе

Николай Данилевич. Фото: facebook.com/church.information.center
Николай Данилевич. Фото: facebook.com/church.information.center

Заместитель главы Отдела внешних церковных связей Украинской православной церкви (УПЦ) протоиерей Николай Данилевич заявил, что рассмотрение "украинского церковного вопроса" может спровоцировать разделение внутри Элладской православной церкви (ЭПЦ).

Об этом сообщил Центр информации УПЦ, комментируя новость греческого информационного агентства Romfea о том, что в повестку дня на Соборе Элладской церкви не включен "украинский вопрос".

"Греческие СМИ сообщают, что украинский церковный вопрос Элладская церковь не ставит на повестку дня своего Архиерейского Собора, который планируется в октябре. И это правильно. Подавляющее большинство иерархов ЭПЦ против признания ПЦУ (Православной церкви Украины). Отдельные не столько за признание, сколько за то, чтобы как-то поддержать Фанар. Таким образом, этот вопрос может спровоцировать разделение внутри ЭПЦ. И это понимает Архиепископ Иероним. Действительно, зачем способствовать решению проблем Фанару, которые он сам себе создал, ценой создания проблем в своей Церкви? Таким образом, даже Элладская церковь, на которую возлагали надежды враги единства Церкви Христовой, не признает раскол, то есть ПЦУ", - написал протоиерей Николай Данилевич.

По информации Romfea, с 8 по 11 октября состоится Архиерейский Собор ЭПЦ, который возглавит архиепископ Афинский и всея Греции Иероним. Участники Собора не намерены обсуждать церковную ситуацию в Украине. К обсуждению предлагается ряд внутринациональных вопросов.

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