Кулеба за перший місяць роботи отримав майже 50 тис. гривень зарплати

Перша заробітна плата віце-прем'єр-міністра з європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитра Кулеби за вересень становила 48,5 тис. гривень.\r\nПро це йдеться у відповіді секретаріату Кабінету Міністрів на запит Українських Новин.\r\nЗгідно йому, Кулебі було нараховано за вересень 48 522 гривень, з них посадовий оклад становив 14 571 гривню, надбавка за вислугу років – 4 808 гривень, надбавка за інтенсивність праці – 14 571 гривню, премія – 14 571 гривню.\r\nСума утриманих податків становила 9 461 гривню.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nФактична сума коштів, отримана віце-прем'єром, становила 39 060 гривень.\r\n\r\nЯк повідомляли Украінські Новини, Президент Володимир Зеленський звільнив Дмитра Кулебу з посади постійного представника України в Раді Європи. Він був звільнений у зв'язку з призначенням на посаду віце-прем'єр-міністра з європейської та євроатлантичної інтеграції.\r\nА в червні Україна відкликала постійного представника України в Раді Європи Дмитра Кулебу для консультацій.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nТим часом перша заробітна плата міністра Кабінету Міністрів Дмитра Дубілета за вересень становила 48 тис. гривень.