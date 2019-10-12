Кулеба за перший місяць роботи отримав майже 50 тис. гривень зарплати

Перша заробітна плата віце-прем'єр-міністра з європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитра Кулеби за вересень становила 48,5 тис. гривень.

Про це йдеться у відповіді секретаріату Кабінету Міністрів на запит Українських Новин.

Згідно йому, Кулебі було нараховано за вересень 48 522 гривень, з них посадовий оклад становив 14 571 гривню, надбавка за вислугу років – 4 808 гривень, надбавка за інтенсивність праці – 14 571 гривню, премія – 14 571 гривню.

Сума утриманих податків становила 9 461 гривню.

Фактична сума коштів, отримана віце-прем'єром, становила 39 060 гривень.

Як повідомляли Украінські Новини, Президент Володимир Зеленський звільнив Дмитра Кулебу з посади постійного представника України в Раді Європи. Він був звільнений у зв'язку з призначенням на посаду віце-прем'єр-міністра з європейської та євроатлантичної інтеграції.

А в червні Україна відкликала постійного представника України в Раді Європи Дмитра Кулебу для консультацій.

Тим часом перша заробітна плата міністра Кабінету Міністрів Дмитра Дубілета за вересень становила 48 тис. гривень.