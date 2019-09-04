Зеленский уволил Кулебу с должности постоянного представителя Украины в Совете Европы

Президент Владимир Зеленский уволил Дмитрия Кулебу с должности постоянного представителя Украины в Совете Европы.\r\nОб этом сказано в указе Президента №650 от 4 сентября, передают Українські Новини.\r\n"Освободить Кулебу Дмитрия Ивановича от должности постоянного представителя Украины при Совете Европы", - сказано в нем.\r\nОн был уволен в связи с назначением на должность вице-премьер-министра по европейской и евроатлантической интеграции.\r\nКак сообщали Українськi Новини, 29 августа Верховная Рада назначила Кулебу вице-премьер-министром по европейской и евроатлантической интеграции.В июне Украина отозвала постоянного представителя Украины в Совете Европы Дмитрия Кулебу для консультаций.\r\nВ апреле 2016 года Петр Порошенко назначил посла по особым поручениям Министерства иностранных дел Дмитрия Кулебу постоянным представителем Украины при Совете Европы.\r\nТем временем Верховная Рада назначила новый состав Кабинета Министров.\r\n29 августа депутаты Верховной Рады 9-го созыва приняли присягу и приступили к обязанностям.