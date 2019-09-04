подписаться на рассылку
25.05 25.4
27.25 27.85
˟
04 сентября 2019, среда, 19:24 91
Президент 2019-09-04T21:15:02+03:00
Українські Новини
Зеленский уволил Кулебу с должности постоянного представителя Украины в Совете Европы

Зеленский уволил Кулебу с должности постоянного представителя Украины в Совете Европы

Дмитрий Кулеба. Фото: facebook/dmytro.kuleba
Дмитрий Кулеба. Фото: facebook/dmytro.kuleba

Президент Владимир Зеленский уволил Дмитрия Кулебу с должности постоянного представителя Украины в Совете Европы.

Об этом сказано в указе Президента №650 от 4 сентября, передают Українські Новини.

"Освободить Кулебу Дмитрия Ивановича от должности постоянного представителя Украины при Совете Европы", - сказано в нем.

Он был уволен в связи с назначением на должность вице-премьер-министра по европейской и евроатлантической интеграции.

Как сообщали Українськi Новини, 29 августа Верховная Рада назначила Кулебу вице-премьер-министром по европейской и евроатлантической интеграции.


В июне Украина отозвала постоянного представителя Украины в Совете Европы Дмитрия Кулебу для консультаций.

В апреле 2016 года Петр Порошенко назначил посла по особым поручениям Министерства иностранных дел Дмитрия Кулебу постоянным представителем Украины при Совете Европы.

Тем временем Верховная Рада назначила новый состав Кабинета Министров.

29 августа депутаты Верховной Рады 9-го созыва приняли присягу и приступили к обязанностям.


Больше новостей о: Назначение Увольнение Указ Дмитрий Кулеба Владимир Зеленский

Архив
Новости
Фракции Киевсовета просят Зеленского переназначить Кличко главой КГГА 21:24
Директор Института законодательства Рады проходит в парламент от "Слуги народа" вместо назначенной замруководителя Офиса Президента 21:18
Кличко заявил, что его не связывают отношения со Столаром 20:42
Цены на услуги ЖКХ можно снизить, - глава Комитета Рады Клочко 20:30
Киевская таможня ДФС получила благодарность от директора Корпуса мира США в Украине Майкла Кетовера 20:28
больше новостей
Юлия Тимошенко. Фото: Википедия
Тимошенко отсутствовала на заседании Рады из-за горя в семье, - Наливайченко 14:17
Зинкевич на коляске не смогла попасть в буфет Рады 17:58
ГБР открыло дело против Парубия 07:00 Документ
Рябошапка вывел за штат всех сотрудников ГПУ, - источник 12:00
Тимошенко пропустила заседание Рады из-за смерти сестры 19:11
больше новостей
Верховный суд разрешил Минобороны тайно награждать любого гражданина огнестрельным оружием 07:00 Документ
Решение Кабмина уволить Кличко с поста главы КГГА возвращает в эпоху Януковича, – Уколов 17:59
ГБР открыло дело против Парубия 07:00 Документ
Владимир Цемах. Фото: ВВС.сом
Обмен пленными: Суд продил арест боевика Цемаха, которого хочет заполучить Россия 10:53
Больше, чем у Зеленского: Богдану и руководству Офиса Президента начали выплачивать зарплату 11:35 Документ
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok