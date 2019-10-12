У США прокуратура почала розслідувати діяльність Джуліані в Україні, - NYT

США почали розслідування про лобізм проти адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джуліані, який опублікував можливий доказ втручання України у вибори президента США в 2016 році. Про це повідомляє The New York Times.

Так, повідомляється, що федеральні прокурори Манхеттена хочуть з'ясувати, чи не порушив Джуліані закон про лобізм під час своєї роботи в Україні.

Вивчаються його спроби підірвати вплив колишнього посла США в Україні Марі Йованович.

Наголошується, що розслідування проти Джуліані пов'язано зі справою проти двох помічників Джуліані, яких заарештували цього тижня за звинуваченням у фінансових злочинах. Мова йде про Льва Парнасі і Ігоря Фрумана, яких звинуватили в порушенні правил фінансування виборчої компанії Трампа. Також Парнасу і Фруману інкримінують незаконні пожертвування конгресмену, чиєю допомогою вони хотіли заручитися для зміщення Йованович.

Видання зазначає, що Джуліані заперечував правопорушення зі свого боку, але визнав, що він і його партнери працювали з українськими прокурорами для збору потенційно компрометуючої інформації про Йованович, а також колишнього віце-президента Джозефа Байдена та його молодшого сина Хантера.

Повідомляється, що справу проти Джуліані розслідує та ж прокуратура, якою він керував у 1980-х роках.

Проте поки невідомо, як далеко просунулося розслідування.

Джуліані заявив, що у федеральних прокурорів немає підстав звинувачувати його у порушеннях щодо лобістських ініціатив за кордоном, тому що він діяв від імені президента США Дональда Трампа, а не тодішнього українського генпрокурора Юрія Луценка, коли збирав інформацію про Йованович та інших і передав її американському уряду і засобам масової інформації.

Джуліані також сказав, що йому не було відомо про яке-небудь розслідування щодо нього.

Як повідомляли Українські Новини, Луценко розповів, про що розмовляв з Джуліані.

Також адвокат Трампа показав листування з Волкером на тему України.