Україна перемогла Литву у відборі до Євро-2020: відео голів

Збірна України з футболу перемогла Литву в 7-му турі відбору до Євро-2020 з рахунком 2:0.

Матч Україна – Литва стартував о 21:45 в Харкові на ОСК Металіст, пише "Футбол 24"

Після 5-ти зіграних матчів Україна впевнено лідирує в групі B. Команда Андрія Шевченка набрала 13 очок, випереджаючи Португалію, яка зіграла на гру менше, на 5 пунктів. Сербія набрала 7 балів і розмістилася на 3-й сходинці групи.

Україна володіла перевагою, яка втілилася в забитий гол на 29-й хвилині. Жуніор Мораєс віддав п'ятою на Малиновського, а той сильним ударом пробив голкіпера.

На 58-й хвилині той же Малиновський класним ударом зі штрафного оформив дубль. До речі, штрафний заробив Андрій Ярмоленко.

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Як повідомляли Українські Новини, у вересні збірна України розгромила Литву у матчі відбору Євро-2020. Також повідомлялося про склад збірних Литви та України на футбольний матч УЄФА Євро-2020 у Вільнюсі.

Тим часом головний тренер збірної України Андрій Шевченко розглядається як кандидат на заміну нинішнього тренера "Мілана" Марко Джампаоло.