Україна перемогла Литву у відборі до Євро-2020: відео голів

Збірна України з футболу перемогла Литву в 7-му турі відбору до Євро-2020 з рахунком 2:0.\r\nМатч Україна – Литва стартував о 21:45 в Харкові на ОСК Металіст, пише "Футбол 24"\r\nПісля 5-ти зіграних матчів Україна впевнено лідирує в групі B. Команда Андрія Шевченка набрала 13 очок, випереджаючи Португалію, яка зіграла на гру менше, на 5 пунктів. Сербія набрала 7 балів і розмістилася на 3-й сходинці групи.\r\nУкраїна володіла перевагою, яка втілилася в забитий гол на 29-й хвилині. Жуніор Мораєс віддав п'ятою на Малиновського, а той сильним ударом пробив голкіпера.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nНа 58-й хвилині той же Малиновський класним ударом зі штрафного оформив дубль. До речі, штрафний заробив Андрій Ярмоленко.\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=1NQI_LCYrK4" frameborder="0" allowfullscreen>\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=ymG3bok-7ko" frameborder="0" allowfullscreen>\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=niZ6JuGc9NY" frameborder="0" allowfullscreen>\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у вересні збірна України розгромила Литву у матчі відбору Євро-2020. Також повідомлялося про склад збірних Литви та України на футбольний матч УЄФА Євро-2020 у Вільнюсі.\r\nТим часом головний тренер збірної України Андрій Шевченко розглядається як кандидат на заміну нинішнього тренера "Мілана" Марко Джампаоло.