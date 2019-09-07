Тренеры национальных сборных Литвы и Украины определились с составами на футбольный матч УЕФА Евро-2020 в Вильнюсе

Тренеры национальных сборных Литвы и Украины определились с составами на футбольный матч УЕФА Евро-2020 в Виль

Сегодня на поле стадиона Литовской федерации футбола в Вильнюсе состоится матч 5-го тура отбора на УЕФА Евро-2020 между местной сборной и командой Украины. Начало противостояния - в 19:00 по Киеву.

Наставники обеих команд определились со стартовыми составами сборных на предстоящий поединок. Итак, со стартовым свистком игру начнут:

Украина: 12.Пятов (К), 2.Болбат, 4.Кривцов, 6.Степаненко, 7.Ярмоленко, 8.Малиновский, 11.Марлос, 16.Миколенко, 17.Зинченко, 18.Яремчук, 22.Матвиенко.

Запасные: 1.Панькив, 23.Лунин, 3.Соболь, 5.Бурда, 9.Безус, 10.Коноплянка, 13.Пластун, 14.Буяльский, 15.Цыганков, 19.Мораес, 20.Коваленко, 21.Караваев.

Литва: 1.Зубас, 3.Паленис, 4.Гирдвайнис, 7.Жулла, 10.Голубицкас, 11.Шимкус, 13.Миколюнас, 15.Матулявичус, 18.Вербицкас, 21.Воробьев, 22.Черных (К).

Запасные: 12.Черняускас, 16.Шеткус, 2.Климавичюс, 5.А.Янкаускас, 6.Д.Казлаускас, 8.Вайткунас, 9.Лаукжемис, 14.Сливка, 17.Куклис, 19.Андрюшкявичюс, 20.Петравичюс, 23.Баравикас.

Между тем, наставник украинской сборной Андрей Шевченко в преддверии матча в Вильнюсе во время пресс-конференции дважды подчеркнул: игроки ставят его в затруднительное положение. Таким образом тренер команды Украины отзывается о высокой конкуренции, которая сейчас наблюдается в обойме нашей дружины.

На традиционном предматчевом совещании, помимо всего остального было утверждено, в каких формах сыграют коллективы. Хозяева матча выступят в традиционных желто-зеленых цветах. Украинцы сыграют в комплекте синего цвета.

По данным авторитетного портала transfermarkt. de, состав сборной Украины дороже футболистов команды Литвы почти в 17 раз (161 млн против 9,575 млн).

Пятерку самых дорогих футболистов "желто-синих" составили: Андрей Ярмоленко, Виктор Цыганков и Александр Зинченко - по 20 млн евро, Руслан Малиновский - 12,5 млн и Марлос - 11 млн.

Что же касается команды Литвы, то дороже всех на трансферном рынке стоят Федор Черных - 1,5 млн евро, Артурас Жулпа - 1,2 млн, Витаутас Черняускас - 800 тысяч, Эмилиус Зубас - 650 тысяч, а также Лимас Климавичюс и Витаутас Андрюшкявичюс - по 600 тысяч.