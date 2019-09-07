Сборная Украины разгромила Литву в матче отбора Евро-2020

Сегодня, 7 сентября, на поле стадиона Литовской федерации футбола в Вильнюсе состоялся матч 5-го тура отбора на УЕФА Евро-2020 между местной сборной и командой Украины. В матче победила Украина со счетом 3 - 0. Такие данные опубликовал Google.





Таким образом, сборная Украины одержала уже четвертую победу в пяти матчах отбора на Евро. Команда Шевченко набрала 13 очков и теперь опережает идущий на втором месте Люксембург на 9 баллов.





Лучшие моменты игры:

Напомним, ранее стало известно о составе сборных Литвы и Украины на футбольный матч УЕФА Евро-2020 в Вильнюсе.



