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07 сентября 2019, суббота, 21:29 59
Спорт 2019-09-07T21:35:46+03:00
Українські Новини
Сборная Украины разгромила Литву в матче отбора Евро-2020

Сборная Украины разгромила Литву в матче отбора Евро-2020

Литва Украина футбол Фото: УАФ
Литва Украина футбол Фото: УАФ

Сегодня, 7 сентября, на поле стадиона Литовской федерации футбола в Вильнюсе состоялся матч 5-го тура отбора на УЕФА Евро-2020 между местной сборной и командой Украины. В матче победила Украина со счетом 3 - 0. Такие данные опубликовал Google.


Таким образом, сборная Украины одержала уже четвертую победу в пяти матчах отбора на Евро. Команда Шевченко набрала 13 очков и теперь опережает идущий на втором месте Люксембург на 9 баллов.


Лучшие моменты игры:

Напомним, ранее стало известно о составе сборных Литвы и Украины на футбольный матч УЕФА Евро-2020 в Вильнюсе. 

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