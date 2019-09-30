СМИ: Андрей Шевченко может вернуться в "Милан" главным тренером

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассматривается в качестве кандидата на замену нынешнего тренера "Милана" Марко Джампаоло. Об этом сообщает Tuttomercatoweb.com.

"Россонери" после 6 туров Серии А занимают 16 строчку всего лишь с двумя победами и проиграв уже 3 матча к ряду. В связи с этим, главному тренеру клуба грозит увольнение, а перед руководством возникнет проблема поиска нового наставника. По данным издания, в случае неудачи "Милана" в следующем матче чемпионата с "Дженоа" и увольнения Джампаоло, занять это место может украинская легенда "красно-черных" Андрей Шевченко, который сейчас тренирует украинскую сборную и имеет все шансы вывести команду на Евро-2020. Шевченко является вторым лучшим бомбардиром итальянского клуба и выиграл в его составе ряд трофеев. Во время пребывания в Милане он также получил "Золотой мяч" как лучший футболист Европы по версии France Football.

Как сообщали Українські новини, "Динамо" обыграло "Днепр-1" со счетом 2:0.

Ранее сборная Украины в стартовом матче отборочного цикла Евро-2020 сыграла в Лиссабоне вничью с командой Португалии.