Українців чекають довгі вихідні до трьох свят: куди піти відпочити

У жовтні-2019 українці відпочиватимуть три дні поспіль - з 12 по 15 жовтня. Офіційне свято День захисника України на календарі 14 жовтня, у понеділок.\r\nДень захисника України в жовтні став неробочим з 2015 року. Нову дату обрали не випадково. 14 жовтня відзначають церковне свято Покров Пресвятої Богородиці і День українського козацтва. Богородиця вважається захисницею українських воїнів.\r\nУ програмі святкових заходів на 14 жовтня заплановані концерти та патріотичні заходи.\r\nВранці 14 жовтня поруч з київською мерією відбудеться святковий захід до Дня захисника України.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nЗ 13:00 до 17:00 на "Співочому полі" запланований проект "Мужні і незламні".\r\nУ Палаці спорту о 18:00 відбудеться урочистий вечір, присвячений Дню захисника України "Вони присягнули на мир і свободу!".\r\nА погода тим часом, збирається порадувати українців - 20-градусне тепло знову повернеться в Україну: прогноз погоди на 12 жовтня.\r\nВ Україну йде бабине літо зі зливами: синоптик дала прогноз на вихідні, Покрова та День захисника.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nТакож синоптик розповіла, що в неділю очікується пік підвищення температури в Україні.