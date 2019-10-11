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11 жовтня 2019, пʼятниця, 21:00 11
Суспільство 2019-10-11T22:30:02+03:00
Українські Новини
Українців чекають довгі вихідні до трьох свят: куди піти відпочити

Українців чекають довгі вихідні до трьох свят: куди піти відпочити

Осінь. Фото: pixabay.com
Осінь. Фото: pixabay.com

У жовтні-2019 українці відпочиватимуть три дні поспіль - з 12 по 15 жовтня. Офіційне свято День захисника України на календарі 14 жовтня, у понеділок.

День захисника України в жовтні став неробочим з 2015 року. Нову дату обрали не випадково. 14 жовтня відзначають церковне свято Покров Пресвятої Богородиці і День українського козацтва. Богородиця вважається захисницею українських воїнів.

У програмі святкових заходів на 14 жовтня заплановані концерти та патріотичні заходи.

Вранці 14 жовтня поруч з київською мерією відбудеться святковий захід до Дня захисника України.

З 13:00 до 17:00 на "Співочому полі" запланований проект "Мужні і незламні".

У Палаці спорту о 18:00 відбудеться урочистий вечір, присвячений Дню захисника України "Вони присягнули на мир і свободу!".

А погода тим часом, збирається порадувати українців - 20-градусне тепло знову повернеться в Україну: прогноз погоди на 12 жовтня.

В Україну йде бабине літо зі зливами: синоптик дала прогноз на вихідні, Покрова та День захисника.

Також синоптик розповіла, що в неділю очікується пік підвищення температури в Україні.

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