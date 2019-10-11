В Украину идет бабье лето с ливнями: синоптик дала прогноз на выходные, Покров и День защитника

После заморозков и резкого похолодания, на длинные выходные, когда украинцы будут отмечать праздник Покрова и День защитника, в Украину придет самое настоящее бабье лето.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в соцсети Facebook.

По ее словам, в пятницу, 11 октября, погода в Украине ожидается немного свежее, чем накануне в четверг, но все равно будет достаточно тепло. В частности, в течение дня температура воздуха поднимется + 12 + 16 градусов, на юге + 15 + 20 градусов. Дожди ожидаются на юге и востоке, кроме Харьковщины, и еще в Центре, кроме Винницкой, а также могут быть там периодически сильными.

"Поэтому жители этих регионов - подготовьтесь к дождям", - советует синоптик. В то же время, на Западе и Севере есть вероятность осадков, но небольших и локальных. Ветер ожидается с запада, умеренный.

Карта: Наталья Диденко/Facebook

В Киеве 11 октября ожидается погода еще прохладная, с максимальной температурой воздуха около +14 градусов. Есть вероятность небольшого дождя.

На выходных же температура воздуха снова пойдет вверх радовать всех теплом и солнышком. Уже в субботу-воскресенье ожидается потепление до + 16 + 23 градуса.

"На Покров погода в Украине ожидается просто роскошной - солнечно ясно, + 20 + 25 градусов. Кто там хотел бабьего лета - ловите, наслаждайтесь и не болейте.

Ведь впереди много совместной осенней работы и удовольствие от созерцания красивого октября", - написала синоптик.

Как сообщали Українські Новини, дожди и заморозки отступают - в среду бабье лето вернется в Украину. Также синоптик рассказала, что в воскресенье ожидается пик повышения температуры в Украине. А согласно прогнозу Укргидрометцентра, в пятницу в Украине потеплеет до +22.