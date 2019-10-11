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11 октября 2019, пятница, 14:50 2664
Общество 2019-10-11T14:50:44+03:00
Українські Новини
20-градусное тепло вновь вернется в Украину: прогноз погоды на 12 октября

20-градусное тепло вновь вернется в Украину: прогноз погоды на 12 октября

Осень. Фото: pixabay
Осень. Фото: pixabay

12 октября в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью +6…+8 градусов, днем +15…+17 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью +3…+9 градусов, днем +15…+22 градуса.

В Карпатах без осадков, температура ночью +1…+6 градусов, днем +7…+12 градусов.

В Моршине без осадков, температура ночью +7…+9 градусов, днем +18…+20 градусов.

В Трускавце без осадков, температура ночью +7…+9 градусов, днем +18…+20 градусов.

В Сваляве без осадков, температура ночью +3…+5 градусов, днем +16…+18 градусов.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью +3…+8 градусов, днем +12…+18 градусов.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью +3…+8 градусов, днем +13…+20 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью +2…+8 градусов, днем +12…+18 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью +3…+8 градусов, в Одесской области +5…+10 градусов, днем +13…+20 градусов, в Одесской области +17…+22 градуса.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью +4…+9 градусов, днем +15…+20 градусов.

В Ялте без осадков. Температура ночью +6…+8 градусов, днем +17…+19 градусов.

Как сообщали Українські Новини, в Украину идет бабье лето с ливнями: синоптик дала прогноз на выходные, Покров и День защитника.

Также синоптик рассказала, что в воскресенье ожидается пик повышения температуры в Украине. 

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