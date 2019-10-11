20-градусное тепло вновь вернется в Украину: прогноз погоды на 12 октября

12 октября в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м\/с.\r\nТемпература воздуха ночью +6…+8 градусов, днем +15…+17 градусов.\r\nОб этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.\r\nНа западе Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м\/с, местами порывы 15-20 м\/с.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nТемпература воздуха ночью +3…+9 градусов, днем +15…+22 градуса.\r\nВ Карпатах без осадков, температура ночью +1…+6 градусов, днем +7…+12 градусов.\r\nВ Моршине без осадков, температура ночью +7…+9 градусов, днем +18…+20 градусов.\r\nВ Трускавце без осадков, температура ночью +7…+9 градусов, днем +18…+20 градусов.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nВ Сваляве без осадков, температура ночью +3…+5 градусов, днем +16…+18 градусов.\r\nНа севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м\/с.\r\nТемпература воздуха ночью +3…+8 градусов, днем +12…+18 градусов.\r\nВ центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м\/с.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nТемпература воздуха ночью +3…+8 градусов, днем +13…+20 градусов.\r\nНа востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м\/с.\r\nТемпература воздуха ночью +2…+8 градусов, днем +12…+18 градусов.\r\nНа юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м\/с.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nТемпература воздуха ночью +3…+8 градусов, в Одесской области +5…+10 градусов, днем +13…+20 градусов, в Одесской области +17…+22 градуса.\r\nВ Крыму переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м\/с.\r\nТемпература воздуха ночью +4…+9 градусов, днем +15…+20 градусов.\r\nВ Ялте без осадков. Температура ночью +6…+8 градусов, днем +17…+19 градусов.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, в Украину идет бабье лето с ливнями: синоптик дала прогноз на выходные, Покров и День защитника.\r\nТакже синоптик рассказала, что в воскресенье ожидается пик повышения температуры в Украине.