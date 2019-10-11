Екс-депутата Жеваго підозрюють у недекларуванні 19 млн гривень

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) повідомило колишньому депутату Верховної Ради Костянтину Жеваго про підозру у декларуванні недостовірної інформації на понад 19 млн гривень.

Про це Українським Новинам повідомило джерело в правоохоронних органах.

Йому повідомили про підозру заочно за ст. 366-1 Кримінального кодексу.

Встановлено, що екс-депутат не задекларував факт наявності у нього фінансових зобов'язань.

Так, в 2015 - 2016 роках він не вніс у декларацію понад 10 млн гривень, а в 2017 році - понад 9 млн гривень.

Розслідування наведених фактів детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури здійснюють з 2017 року.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Державне бюро розслідувань оголосило в розшук Жеваго.

Співвласник компанії Ferrexpo Костянтин Жеваго перебуває за кордоном.

Раніше акції Ferrexpo продовжили падіння і знизилися на 4,4% за тиждень. Найменша ціна за вказаний період була зафіксована 27 вересня, найбільшу зафіксовано 20 вересня.