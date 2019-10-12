Потужний антициклон Lizbeth змінить погоду в Україні: синоптик дала прогноз на вихідні

На територію України насувається потужний антициклон Lizbeth, який значно підніме температуру повітря і розвіє хмари над країною. Однак Lizbeth доведеться битися з циклоном Quentino, який принесе штормовий вітер.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Вікенд з ясною синоптичною репутацією - вже на носі. І він буде теплим і переважно сонячним. Суху малохмарну і навіть сонячну погоду організує нам потужне антициклонічне полі", - повідомила Діденко.

Синоптик уточнила, що антициклон носить ім'я Lizbeth і його центр буде знаходитися над Чорним морем. При цьому поряд вируватиме циклон Quentino.

12-13 жовтня погоду визначатиме поле високого атмосферного тиску, що означає практично повсюдно суху малохмарну погоду. Температура повітря в Україні досягне протягом суботнього дня +15...+20 градусів, на північному сході буде свіже, +13...+17 градусів. А в неділю у всіх областях стане ще тепліше: очікується +18... +23 градуси.

При цьому така, здавалася б, гарна погода, буде мати один нюанс. За словами Діденко, в суботу протистояння між Lizbeth і Quentino може викликати посилення південно-західного вітру на півночі і заході України до штормових значень.

"Тримайте капелюхи міцно, уважно вибирайте місце для паркування автомобіля, не залишайте його під гіллястими деревами і білбордами", - порадила Діденко.

Столичні ж вихідні обіцяють бути сухими. В суботу можуть набігти хмари і відвідати поривчастий, до сильного, південно-західний вітер, а в неділю буде сонячно, вітер ослабне. Температура повітря максимально складе 12 жовтня близько 16 градусів, а 13 жовтня близько +20 градусів.

"Домашні справи хай почекають, ще прийде хмарний осінній час на збирання і сортування шаф, підіть кудись в ці вихідні або поїдьте недалеко. Добре буде", - резюмувала синоптик.

Карта: Наталка Діденко/Facebook

Як повідомляли Українські Новини, в Україну йде бабине літо зі зливами. Тим часом синоптики дали прогноз погоди на весь жовтень.